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蕭雲祥、顏琦投資理財座談 為民眾解惑

記者封昌明／休士頓報導
蕭雲祥提醒投資人一定做財務體檢表，隨時自我檢查，適時做出調整。（記者封昌明／攝影）
蕭雲祥提醒投資人一定做財務體檢表，隨時自我檢查，適時做出調整。（記者封昌明／攝影）

由理財顧問蕭雲祥、顏琦共同主辦的投資理財座談會，7月1日在該公司營業大廳舉行，蕭雲祥以「 如何建立一個妥善的退休計劃以及各種投資管道的優劣分析」為題，顏琦則以「 如何管理401(K)以及401(K) Transfer的注意事項」為題，為民眾解惑。

蕭雲祥以目前美國的投資市場在市場未來可能再升息、消費者物價指仍高、通貨膨脹的隱憂仍在等因素表示，利率市場在2025年才有可能降息，回顧過去半年，債券市場利率倒掛，短天期的利率高於長天期，這都是過去很少見的現象。

面對最近股市大漲的現象，蕭雲祥按各項指數分析指出，股市應該已經脫離熊市，未來12個月股市應該會朝正面的方向前進，但是標普是否能漲回4800點仍待觀察，但去年投資者多半在虧損的情況，今年至今為止，若沒有換股操作，多半都已經回本，未來股市有極大可能會盤整向上。

投資人一定要考慮的各種風險，包括，地緣政治的風險、物價指數、升息帶來的效應等都應該考慮進去，建議投資人應該做一個財務表格，隨時檢視自己的資產配置，在適當時機做出調整，讓自己立於不敗之地。

對於年紀較長的投資人，蕭雲祥建議，一定要增加退休後收入的多樣化，除了國家的社安金，還要買一點指數型的年金，因為這類年金有保本的功能，隨著股市逐年增長，您的資金池塘也逐年增加，每年可領的收入也會增加，對老年人是一項不錯的選擇。

投資 利率 退休

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