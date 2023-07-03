美南夏令會 陳時中分享抗疫歷程 授旗信賴台灣後援會各地分會

陳時中（左四）授旗給信賴台灣後援會各地分會。（記者封昌明／攝影）

2023年美南夏令會6月30日在休士頓West Chase Hilton Hotel舉行，今年的主題是「反侵略，和平保台，邁向未來」，主辦單位邀請了來自台灣前衛福部部長陳時中 、立委林昶佐、林靜儀等政治人物蒞會，並由陳時中授旗給「信賴台灣後援會」各地分會會長，呼喊賴清德 「凍蒜」口號此起彼落，場面熱鬧。

（影音來源：記者封昌明）

台灣抗疫期間績效顯著的陳時中部長，與民眾分享抗疫情 期的各種心路歷程，他特別感謝台灣在抗疫困難的階段，日本與美國先後捐出疫苗，讓台灣得以度過危險，而台灣由全力圍堵病毒到與病毒共存，進而開放國門的種歷程，也讓世界看到台灣的成就，他感到很欣慰。