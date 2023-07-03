美南夏令會 陳時中分享抗疫歷程 授旗信賴台灣後援會各地分會
2023年美南夏令會6月30日在休士頓West Chase Hilton Hotel舉行，今年的主題是「反侵略，和平保台，邁向未來」，主辦單位邀請了來自台灣前衛福部部長陳時中、立委林昶佐、林靜儀等政治人物蒞會，並由陳時中授旗給「信賴台灣後援會」各地分會會長，呼喊賴清德「凍蒜」口號此起彼落，場面熱鬧。
（影音來源：記者封昌明）
台灣抗疫期間績效顯著的陳時中部長，與民眾分享抗疫情期的各種心路歷程，他特別感謝台灣在抗疫困難的階段，日本與美國先後捐出疫苗，讓台灣得以度過危險，而台灣由全力圍堵病毒到與病毒共存，進而開放國門的種歷程，也讓世界看到台灣的成就，他感到很欣慰。
主辦單位表示，全美各地區舉辦的台灣夏令會一直是同鄉們凝聚理念、聯絡情感的重要活動，而台灣的民主發展及永續經營更是夏令會最關心的議題。在看到在去年的地方九合一選舉之後，親中勢力反撲來勢洶洶，配合中國文攻武嚇，讓明年2024的總統及立委選舉格外顯得重要，攸關自由台灣的生存。有鑑於此，今年夏令會的籌備小組特別邀請到多位著名講者來與同鄉們分享他們在國防與外交上的精闢見解。
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