德州凱勒學區規定嚴 禁跨性者選廁所

德州凱勒學區允許設立獨立廁所，圖為加州聖他克拉拉谷醫療中心的性平廁所。（本報資料照片）

德州 凱勒獨立學區 （Keller ISD）日前以5票贊成、0票反對通過新決議，未來跨性別學生不得使用不符生理性別（sex）的廁所與更衣室，同時教職員也不得以學生自認的性向（gender）稱呼生理男為「she」、生理女為「he」。

達拉斯晨報的解讀是，此舉無疑是德州共和黨人在立法妨礙LGBYQ+權益外的新一步行動，包括在德州北部的各個學區推動右派人選進入理事會。凱勒學區西南方的葡萄藤－科利維爾獨立學區（Grapevine-Colleyville ISD）2022年年底就已經通過，學生不得依性向認同使用生理異性的廁所。

不過凱勒學區同時也規定，學校可以設獨立廁所供學生使用。但是另一項新規同樣不利後天性向認同，即教職員不得提倡、鼓勵或要求使用與生理性別不同的代名詞。達拉斯晨報認為，此舉形同允許教職員故意使用不符性向的稱呼法。

凱勒學區此舉已然引發美國公民 自由聯盟（ACLU）德州分會的抗議，強調如果教職員可以故意誤稱學生性向，不僅違法也會引發心理創傷、校園霸凌與騷擾。ACLU去年11月已經向聯邦申訴凱勒學區的性別歧視行為，當時學區禁止認定為性向流動的書籍。