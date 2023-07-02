森林殺手蟲「翡翠灰螟」 德州境內蔓延

以樹木為食的入侵性昆蟲EAB，已蔓延至孤星州更多地區。（取自Getty）

休士頓紀事報報導，根據德州 農工林務局（Texas A&M Forest Service）稱，一種以樹木為食的入侵性昆蟲，已蔓延至孤星州更多地區。

這種被稱為翡翠灰螟（emerald ash borer，又稱EAB）是一種外來森林害蟲，自2002年首次在美國發現以來，已殺死35個州，數百萬顆樹。官員們日前指出，在他們於6月21日採集並檢測 成年甲蟲標本後，確認德州北部庫克 縣（Cooke County）已出現這種害蟲。

德州農工林務局區域森林健康協調員史密斯（Allen Smith）在一分聲明中說，EAB對城市、郊區和農村森林構成重大威脅，因它會在入侵後兩至三年內，大量殺死灰樹（ash trees，一種白蠟樹）。庫克縣目前已被德州農業廳列入檢疫縣名單，這意味著該機構正試圖通過限制該地區任何木質物品進出，減緩此類害蟲傳播。

史密斯說，由於EAB是無意間通過木柴和木製品輸入，因此隔離措施可以通過限制木材進出受影響地區，減緩傳播。

這種毀滅性害蟲，2016年首次在德州哈里斯森縣（Harrison County）被發現。此後，包括達拉斯（Dallas）、莫里斯（Morris）、帕克（Parker）、鮑伊（Bowie）、卡斯（Cass）、塔蘭特（Tarrant）、丹頓（Denton）等縣，都發現該蟲蹤跡。

史密斯說，自2018年以來，他們每年在德州中部、東部和北部部署近500個陷阱，以觀察這種昆蟲的存在與活動，「及早發現該蟲，是阻止傳播並避免灰樹大量死亡的最佳方法。」

根據德州農工林務局數據，目前有大量EAB的白蠟樹，幾乎沒有或根本沒有感染的外部症狀。有EAB的樹木，其症狀包括樹頂附近出現枯枝、樹幹上長出的枝葉、樹皮，會出現S型幼蟲廊，啄木鳥大量活動和D型出口孔等。