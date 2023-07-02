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休士頓華埠小姐選美 8佳麗亮相

記者封昌明／休士頓報導
入圍的佳麗逐一自我介紹後合影。（記者封昌明／攝影）
入圍的佳麗逐一自我介紹後合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓華埠小姐選美大賽已經進入倒數，主辦單位6月29日在金山餐館舉行見面會，八位佳麗在親友的陪同下美麗現身，今年選美會的共同主席Mandy Kao率一群打扮時尚貴婦團到場為年輕的佳麗加油，是會場另外一場美麗的焦點，同時張文華法官及夫婿張少歐博士也出席支持。

選美會的共同主席Mandy Kao((右五）率一群打扮時尚貴婦團到場為年輕的佳麗...
選美會的共同主席Mandy Kao((右五）率一群打扮時尚貴婦團到場為年輕的佳麗加油，是會場另外一場美麗的焦點。（記者封昌明／攝影）

今年入圍的八位佳麗依序為：歐美玲、吳怡珂、石佳君、歐沛歆、王子妍、張智怡、蘇慧玲、馮德喜等，她們都將參加7月29日下午在Royal Sonesta旅館舉行的選美大賽，主辦單位歡迎有意參觀的民眾可上網https://misschinatownhouston.org/上網購票。

同源會會長趙婉兒（前排右二）、僑務委員劉秀美（前排左二）到場為佳麗們加油。（記者...
同源會會長趙婉兒（前排右二）、僑務委員劉秀美（前排左二）到場為佳麗們加油。（記者封昌明／攝影）

休士頓同源會舉辦休士頓華埠小姐獎學金選美比賽已有五十多年的歷史。 第一屆休士頓華埠小姐選美比賽是1971年8月15日在德州拉波特的西爾萬海灘舉行的全市野餐的一部分。 如今，該選美比賽已成為休士頓社區最精彩的慶典活動之一。

這項選美活動受到各界高度尊重，主要為鼓勵年輕的華裔美國女性通過高等教育發展人際交往能力、才能和目標。 參賽者是未來將是社區的親善大使，並成為下一代的榜樣。

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