警破獲機場竊車集團 3人落網

停車在休士頓機場的停車場須提防盜竊。 (取自Bush International Airport網頁)

休士頓 市警局日前宣布破獲竊車集團，這些竊賊專在休士頓地區的幾個機場偷車，目標是高價位的大馬力跑車與豪華皮卡，目前已有三人被捕，警方還在追捕其他嫌犯。

市警局竊車專案小組的成員舉行記者會，他們指出這個偷車集團看準搭機旅客，至少會有幾天的時間把車留在停車場，下手的時間很多，被偷的車子主要是停在布希國際機場（Bush International Airport）和哈比機場（Hobby Airport），最近被偷的車款包括一輛2019年凱迪拉克CTS（Cadillac CTS）、一輛2019年道奇 公羊TRX（Dodge Ram TRX），一輛2019年雪佛蘭卡麥洛（Chevrolet Camaro）、一輛2020年雪佛蘭西弗拉多（Chevrolet Silverado）。

警方指出，一般的竊車集團大約是由八人組成，這次的破獲中已有三人被捕，他們是卡斯提佑（Marco Castillo）、阿奎爾（Joe Aguirre）和一名未成年人，從今年2月到5月他們一共偷走總價值超過50萬元的車輛，警方仍在深入調查，應該還會再逮捕其他涉案人，這些人面臨「累計盜竊」（aggregate theft）的一級重罪名。

布希國際機場的警官傅赫伯（Mike Faulhaber）指出，機場的偷車事件並不比街上的多，如果乘客必須把車停在機場的停車場，基本上安全不會有問題，但如果經常需要把車停在機場，應該買一具追蹤器（tracker）貼在車子的隱密處，這樣即使被偷也可以馬上看出車在哪裡。另外，車主可以升級安裝有行動偵測器（motion sensor）的警鈴，車子一旦開始移動，車主的手機 就會發出警訊。

另外，把車停在機場是相當昂貴的，如果乘客叫優步（Uber）等的共乘服務（ride sharing service），既可以省掉停車費，司機還可以直接把你載到航廈，是既省錢又方便的最好辦法，車子可以安全地停在自家車庫裡。