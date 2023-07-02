我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

警破獲機場竊車集團 3人落網

編譯林思牧／綜合報導
停車在休士頓機場的停車場須提防盜竊。 (取自Bush International Airport網頁)
停車在休士頓機場的停車場須提防盜竊。 (取自Bush International Airport網頁)

休士頓市警局日前宣布破獲竊車集團，這些竊賊專在休士頓地區的幾個機場偷車，目標是高價位的大馬力跑車與豪華皮卡，目前已有三人被捕，警方還在追捕其他嫌犯。

市警局竊車專案小組的成員舉行記者會，他們指出這個偷車集團看準搭機旅客，至少會有幾天的時間把車留在停車場，下手的時間很多，被偷的車子主要是停在布希國際機場（Bush International Airport）和哈比機場（Hobby Airport），最近被偷的車款包括一輛2019年凱迪拉克CTS（Cadillac CTS）、一輛2019年道奇公羊TRX（Dodge Ram TRX），一輛2019年雪佛蘭卡麥洛（Chevrolet Camaro）、一輛2020年雪佛蘭西弗拉多（Chevrolet Silverado）。

警方指出，一般的竊車集團大約是由八人組成，這次的破獲中已有三人被捕，他們是卡斯提佑（Marco Castillo）、阿奎爾（Joe Aguirre）和一名未成年人，從今年2月到5月他們一共偷走總價值超過50萬元的車輛，警方仍在深入調查，應該還會再逮捕其他涉案人，這些人面臨「累計盜竊」（aggregate theft）的一級重罪名。

布希國際機場的警官傅赫伯（Mike Faulhaber）指出，機場的偷車事件並不比街上的多，如果乘客必須把車停在機場的停車場，基本上安全不會有問題，但如果經常需要把車停在機場，應該買一具追蹤器（tracker）貼在車子的隱密處，這樣即使被偷也可以馬上看出車在哪裡。另外，車主可以升級安裝有行動偵測器（motion sensor）的警鈴，車子一旦開始移動，車主的手機就會發出警訊。

另外，把車停在機場是相當昂貴的，如果乘客叫優步（Uber）等的共乘服務（ride sharing service），既可以省掉停車費，司機還可以直接把你載到航廈，是既省錢又方便的最好辦法，車子可以安全地停在自家車庫裡。

休士頓 道奇 手機

上一則

休士頓華僑文教服務中心 徵行政人員一名

下一則

德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯

延伸閱讀

大華府國慶假日自駕行 明、後日出發佳

大華府國慶假日自駕行 明、後日出發佳
普亭親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

普亭親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空
機鼻起落架故障 達美航班迫降夏洛特機場

機鼻起落架故障 達美航班迫降夏洛特機場
兵變暴露普亭弱點…親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

兵變暴露普亭弱點…親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

熱門新聞

目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

2023-06-27 21:37

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸