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休士頓華僑文教服務中心 徵行政人員一名

休士頓訊

休士頓華僑文教服務中心徵人啟事：

一、職稱︰行政人員

二、名額︰1名

三、工作內容︰公文收發、歸檔、中心場地管理、總務庶務及華文媒體聯繫等一般行政業務

四、工作地點︰休士頓華僑文教服務中心

五、工作時間：周二至周五及每周末輪值1天

六、應徵資格︰

（一）國內外大專畢業以上學歷

（二）具中華民國國籍或中華民國友邦之國籍

（三）在美國具合法居留之工作身份

（四）中英文佳且熟諳中文正體字電腦文書處理

（五）能配合業務需要加班及值班

（六）具工作熱忱、身心健康、溝通表達及團隊合作能力

七、意者請備妥中、英文履歷（以電腦打字，含自傳及工作經歷）及近照1張，註明電郵及電話聯繫方式，並附最高學歷證明影本、中華民國或友邦國護照影本、美國護照或綠卡影本，信封上註明「應徵」，寄至「休士頓華僑文教服務中心」（Culture Centre of TECO in Houston, 10303 Westoffice Dr., Houston, TX 77042）；或email至[email protected]，郵件主旨註明「應徵」。

八、截止日期︰2023年7月28日（以郵戳或收件日為憑）

九、合則通知筆試及面試，不合者恕不另行通知。

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