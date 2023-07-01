休士頓創業學員培訓 專家展示AMA廚房
在達拉斯擁有170位房地產經紀人的吳家盛（Daniel C. Eng），6月28日造訪凱蒂亞洲城（KATY ASIAN TOWN），他與當地的合作伙伴林承靜展開約兩個小時的工作訓練課程，除了讓學員了解凱蒂亞洲城的發展潛力，也向會員們展示，她們目前正在發展中的AMA廚房。
此廚房為提供給想跨足雲端廚房的創業者，AMA 廚房不僅提供各種資源，包含外送、人力、設施、行銷等服務，讓業者能專注於本身品牌的餐點品質，更有各種開店配套選擇，以業者的開業需求為主，並協助品牌輕鬆轉型以符合現今的市場需求，讓發展不受限於空間與地點，且 AMA 雲端廚房將分擔開業大部分的營運成本，比起開在獨立店面，商家的淨收入可提升52%，達到共贏的餐飲生態圈。
吳家盛於2001年畢業於瑞士富蘭克林學院，獲得國際銀行和金融學士學位，並開始了他對商業房地產的職業生涯和熱情。2008年他獲得了CCIM（認證商業投資會員）稱號，並於2011年獲得了CPM（認證物業經理）稱號。 他是德州持牌房地產經紀人、美國亞洲房地產協會達拉斯分會的副會長（2014-2015 年）。他曾擔任理查森市商會顧問委員會成員（2011-2012 年）。
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