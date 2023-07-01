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安裝障礙球擋移民 匿名文件曝光 ：德州政府未申請

編譯林思牧／綜合報導
德州預定在7月上旬安裝這類帶刺的浮球， 防止偷渡。(MARINE BARRIER.png)
德州預定在7月上旬安裝這類帶刺的浮球， 防止偷渡。(MARINE BARRIER.png)

匿名人士把一份合約影本傳給媒體，內容是德州州長已跟美國柯克倫公司（Cochrane USA）簽約購置1000呎長的漂浮水面障礙球(floating marine barrier)，連工帶料的費用是85萬元，預定在7月上旬安裝，但負責國際邊界爭議的委員會卻表示沒收到德州政府申請核准的文件，令移民權益組織又對艾伯特痛加批評。

洩密人洩漏的這份文件中，說明這段試用的漂浮障礙球鏈會裝在德州伊戈帕斯（Eagle Pass）和墨西哥黑石市（Piedras Negras）之間的河面上。這個地區原本偷渡情況不算嚴重，但最近幾個偷渡熱點被嚴加防守，包括艾爾帕索（El Paso）、德里歐（Del Rio）、布朗士維爾（Brownsville）等，而伊戈帕斯就在聖安東尼奧西邊100哩多一點的地方，從這裡闖進美國，即使只靠走路只有幾天就可以到達德州的第二大城。

另一個關鍵資訊是這條球鏈會在7月上旬安裝，但這個行動應該得到國際邊界與水域委員會（International Boundary and Water Commission）的核准，本周末就是7月之始，該委員會卻表示根本沒收到德州政府申請安裝球鏈的文件。

反對艾伯特的人表示，這代表州長想來個霸王硬上弓，先把球鏈裝上再說，如果受到批評，又會讓他在保守人士之間得到更強的支持。媒體指出，這種情況就像普通老百姓會碰到的問題，當你覺得隔壁鄰居騷擾到你，你想在兩家之間築起一道牆，有公德心的鄰居會同意出一半的錢，而且這道牆會用到雙方土地各一半。

但是碰到真正難搞的鄰居，他不但不願意出錢，還不准你侵占他地界，但錢對你不是問題，牆全部建在自己的地方也只是失去幾吋的寬度，於是你還是自費把牆建起來，最重要的是不要再受到干擾。媒體認為艾伯特會說：我是把球鏈裝設在我這邊，沒侵入你的地界，所以別來跟我囉嗦。

德州 偷渡 布朗士

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