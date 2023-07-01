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殘障生穿警服被霸凌 紐約市警察招待旅遊

編譯林思牧／綜合報導
麥可馬丁內茲（左）稍早晤哈里斯縣檢察長奧格。（奧格檢察長辦公室）
麥可馬丁內茲（左）稍早晤哈里斯縣檢察長奧格。（奧格檢察長辦公室）

休士頓9歲殘障小學生麥可馬丁內茲（Michael Martinez）穿警察制服到學校，被同校的壞學生霸凌，他被從輪椅上推倒在地的消息傳到紐約市，紐約市警局NYPD和慈善單位出旅費，招待麥可和她的媽媽到紐約市一遊。

麥可的媽媽安姬馬丁內茲（Angie Martinez）指出，麥可是早產兒，才27周就誕生，而他又有小兒腦性麻痺症（Cerebral Palsy），必須靠輪椅才能行動，不久前的一天，學校舉行職場日（career day），麥可從小嚮往當警察，所以他穿類似警察的制服到學校去，結果有同學看他不順眼，把他從輪椅上推到地下。

這個消息傳到紐約，警察權益組織BLUE LIVES MATTER, NYC決定出旅費讓他們母子兩人到號稱「大蘋果」（the Big Apple）紐約市遊覽，當他們到達以後，主辦單位請他們吃紐約風格披薩（New York Style Pizza），麥可說他曾吃過很多披薩，但是這次的披薩是最好吃的。

主辦單位派人帶領他們去參觀紐約市的著名觀光勝地，包括天主教聖派翠克大教堂（St. Patrick’s Cathedral），這是樞機主教提摩西多蘭（Cardinal Timothy Dolan）的主教座堂，他們又去訪問紐約市政廳（City Hall），當然，他們也到NYPD的總部跟許多的警察會面，麥可身上穿的就是職場日那天的那套警察制服。

安姬表示，殘障的兒童本來就面臨很多額外的挑戰，卻因為殘障還會被欠缺良知的人霸凌，所幸社會有很多的善心人，譬如NYPD和相關組織為麥可所做的，會讓他永遠知道這世界上還是善人多於惡人。麥可在離開紐約回休士頓之前表示，這一趟是他人生至此最快樂的一段時光。

警察 紐約市 休士頓

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