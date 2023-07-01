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羅布小學槍案／警拒揭露資訊 法院要求公布

編譯林思牧／綜合報導
烏沃德縣(Uvalde County)羅布小學(Robb Elemetary School)去年爆發槍殺案。（取自美聯社）
烏沃德縣(Uvalde County)羅布小學(Robb Elemetary School)去年爆發槍殺案。（取自美聯社）

烏沃德縣（Uvalde County）羅布小學（Robb Elemetary School）的濫殺案發生後，德州各級警政單位拒絕公布通訊紀錄和錄像，十幾家媒體向法院申訴後，德州法官6月29日（周四）宣布警察局必須公布這些內容，但在法院審核後可以刪除部分太過敏感的資訊。

去年5月發生的羅布小學濫殺案中，一共有21人喪生，這是德州校園濫殺案中規模最大的，當警察到達出事地點以後，在室外等候了一個多小時才衝入校舍將槍手格殺，為什麼警察會耽誤這麼多的時間，這是誰的指示才出現的問題，傷者與死難者家屬都對警政單位的隱瞞痛加韃伐，但警政單位就是不肯公布內情，明顯的是不透明的施政方式，讓人質疑德州政府究竟是不是民主制度的政府。

包括CNN（Cable News Network）和德州論壇報（Texas Tribune）在內的十多個媒體，根據德州公共資訊法（Texas Public Information Act）向法院提訴後，德州第261民事地區法院（261st Civil District Court）的丹妮葉菈利妥（Daniella DeSeta Lyttle）29日宣布判決，下令警政單位公開資訊。德州的州警局是「公共安全廳」（DPS，Department of Public Safety），地方警政單位都歸其管理。

但法官也知道有些內容可能太敏感，因此下令DPS在8月31日之前呈繳想要刪除內容的目錄，法院將在9月份開聽證會，決定哪些部份可以刪除、哪些部分必須公開。皮里方特（Reid Pillifant）是代表媒體的律師之一，他表示大眾有權知道警方應對該事件的全部過程，這項判決代表施政透明（transparency）是民主社會的最初步，DPS一直隱瞞是企圖掩藏自己的迂腐無能。

德州 警察 過敏

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