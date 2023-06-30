墨國女市議員 藏古柯鹼入美遭逮

聯邦海關與邊界巡邏局(CBP ，US Customs and Border Protection)位於艾爾帕索的官員25日前宣布，在一架製冰淇淋的機器裡搜出146磅的古柯鹼(cocaine)，這一大批從墨西哥 偷渡的毒品 零售總價格高達120萬美元。

CBP的官員指出，一輛大卡車從墨西哥的華瑞茲市(Ciudad Juarez)越過美洲橋到達該處的貨運檢查站(Bridge of the Americas cargo facility)，經過X光機和嗅毒犬檢查後，工作人員在一架冰淇淋製造機(ice cream maker)裡面搜出許多用保潔膜層層包住像磚塊的物質，檢驗後發現是古柯鹼。

這輛貨車的司機已被拘留，執法人員正進一步調查詳情，艾爾帕索檢查站的官員指出，今年到目前為止該站已查獲超過3300磅的古柯鹼。

另外，與麥凱倫(McAllen)隔著格蘭德河(Rio Grande)對望的墨西哥城市是雷諾沙(Reynosa)，CBP日前宣布10日那天雷諾沙的女市議員朵妮絲阿胡瑪達(Denisse Ahumada)，開著一輛休旅車越過邊界進入美國，在281號高速公路上行駛了大約100哩左右，在德州的法弗里阿斯(Falfurrias)被CBP的人員攔檢，X光檢驗(X-ray inspection)發現車門和座椅有異樣。

工作人員把車門和座位拆開後，找到42包古柯鹼，每包大約一公斤重，換算起來大約是93磅。這位女議員被美國官員逮捕，她甚至坦承過去已經許多次走私古柯鹼，這次的目的地是聖安東尼奧，她面臨運送與企圖分銷毒品的罪名，媒體日前查看雷諾沙市的官方網站時，將近20個市議員的名單上還是有她。