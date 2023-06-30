一度延誤 馬林高中38生終獲畢業證書

德州 中部韋科市(Waco)東南郊區的馬林市(Marlin)，當地的唯一高中終於在22日(周四)傍晚舉行畢業典禮，這一屆的38位12年級學生，本來只有5人可以拿到畢業證書，對許多華裔家長而言，會出現這種情況實在太離譜。

畢業典禮上許多畢業生與家長盛裝出席，經過大約一個月的延誤，全年級38位學生都能畢業顯得異常隆重。事件的始末是：5月23日馬林獨立學區 經過州教育 廳稽查後發現，38位12年級的學生只有5人能拿到畢業證書，其他人不是成績未達標就是出席日數不足，以德州教育標準之低，竟然有85%以上的學生不合畢業資格，實在令人搖頭嘆息。

許多不能畢業的學生，他們的家長不是怪自己或孩子，而是指責學校和學區沒有盡責，如果學生可能無法畢業，學區應該幾個月前就通知家長好能設法補救。馬林獨立學區總監(Marlin ISD superintendent)達若韓森博士(Dr. Darryl Henson)和州教育廳商議以後，決定推遲畢業典禮，然後給這些學生補足上課時數和補考。

多數高中早在5月份就已舉行畢業典禮和畢業舞會，馬林高中的應屆畢業生到6月中旬還在補課，但現在終於全年級的38人都可以拿到畢業證書，也算是不幸中的大幸了。

普瑞爾瓊斯(Praiyer Jones)原本也是不能畢業的，當時他已經拿到路易斯安那大學(University of Louisiana)拉菲葉分校(Lafayette)的入學許可，他在5月份得知無法畢業時，心中難免恐慌，現在畢業證書到手，他可以順利在秋季上大學，並且加入田徑校隊，他是一位很傑出的鉛球(shot put)選手。