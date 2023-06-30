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美主流華語教師 赴台參加研習營

【休士頓訊】
來自美國各州的主流學校華語教師齊聚文藻外語大學，出席華語研習營始業式。(主辦單位提供）
來自美國各州的主流學校華語教師齊聚文藻外語大學，出席華語研習營始業式。(主辦單位提供）

在美國主流學校華語教師的殷切期盼下，駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組睽違3年後，再次籌組「美國華語文教師暑期研習團」，於6月27日至7月10日期間，赴台參加由國立台東大學主辦、國立東華大學及文藻外語大學共同協辦的華語教學研習營課程。這項獲教育部支持的計畫不僅呼應「台美教育倡議」之語言教育交流，更有助促成台美雙方理解及未來的人才循環，為教師提供教學相長之機會，深具意義。

主辦單位國立台東大學於27日上午辦理始業式迎接研習團成員，典禮現場除來賓與學員外，駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅亦透過線上開幕致詞，感謝各校師長的支持，並介紹台灣教育部推動海外華語教學及雙語教育之各項計畫。隨後，文藻外語大學華語學院鄭國瑞院長、國立台東大學華語中心傅濟功主任及舒兆民副主任也向學員們表達熱烈歡迎，期待研習團在與台灣的優秀師生們交流海外教學經驗之餘，也能在最先進的華語文專業知識及教學技巧的領域上互相學習砥礪，以規劃更多創新有效的教學課程，俾造福所有的華語學習者。

此次參與研習交流活動的美國華語教師共有16位，分別來自加州、德州、俄亥俄州、賓州、科羅拉多等州，所教授學生的年齡層分布甚廣，從幼兒園至大學皆有。在為期兩周的華語教學研習期間，國立台東大學華語中心、文藻外大華語學院、國立東華大學華語文教學國際博士班將精心安排以人文生態、文化互動、數位教學及課堂實務等為主軸的各項課程，以拓展華語教學領域的專業知識。

除了邀請專家指導數位軟體與AI技術，提供跨平台、遠距的實用教學技巧和策略外，更在台北、花蓮、台東、高雄等4個城市進行移地教學，讓海外的華語教師能親身走訪各地，與台灣當地的華語文教師交流共學，在領略不同民情的同時搜羅真實文化素材，以友善合適的現代化科技軟體，結合創新教學法與教學帶領來規劃課程，並透過研習帶來的寶貴經驗，共同推動台灣華語文教學產業永續發展。

文藻外語大學華語學院鄭國瑞院長親授書法課。 (主辦單位提供）
文藻外語大學華語學院鄭國瑞院長親授書法課。 (主辦單位提供）

教育部 休士頓 俄亥俄州

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