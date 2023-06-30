我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

平權措施招生違憲 反彈聲浪起

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓市長特納反對聯邦最高法院的裁定。（取自FOX）
休士頓市長特納反對聯邦最高法院的裁定。（取自FOX）

聯邦最高法院29日推翻「平權措施」（affirmative action）中不得以族裔背景做為入學錄取考量，德州一直自外於多元（Diversity）、平等（ Equity）和兼容（Inclusion）原則，但民主黨籍的休士頓市長特納（Sylvester Turner）與哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）等政壇要人皆表態反對最高院的裁決，強調此舉只會剝奪少數族群的高等教育參與權。

德州受到影響的院校包括，奧斯汀德州大學（UT Austin）的大學部，休士頓大學的法律研究所（University of Houston Law Center），萊斯大學（Rice University）則是私立學校中受到衝擊者。

市長特納29日的聲明指出，德州對高等院校DEI措施的禁制，與聯邦最高法院現在對平權措施的否定，都將傷害美國的多元性，「今天是美國可悲的一天」。縣長伊達戈則說，聯邦最高法院的決定抹煞了長期以來對種族平等的努力，每個人都有機會的期待遭到破壞。

哈里斯縣的律師梅尼菲（Christian Menefee）、第一選區縣政委員埃利斯（Rodney Ellis）也都反對聯邦最高法院的裁定，強調許多少數族群的學生不再有公平的受教權，未來數以百萬計的孩子們將會成為系統性種族歧視的受害者。

德州 平權 休士頓

上一則

墨國女市議員 藏古柯鹼入美遭逮

下一則

大型活動周末展開 芝加哥酒店業營收佳

延伸閱讀

43歲男禁錮62歲前妻 屋內如垃圾場

43歲男禁錮62歲前妻 屋內如垃圾場
哈里斯縣 驗出西尼羅病毒蚊 今年首見

哈里斯縣 驗出西尼羅病毒蚊 今年首見
傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書

傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書
英男出國前機位突被取消 「1原因」險遭禁飛10年

英男出國前機位突被取消 「1原因」險遭禁飛10年

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟