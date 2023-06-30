平權措施招生違憲 反彈聲浪起

休士頓市長特納反對聯邦最高法院的裁定。（取自FOX）

聯邦最高法院29日推翻「平權 措施」（affirmative action）中不得以族裔背景做為入學錄取考量，德州 一直自外於多元（Diversity）、平等（ Equity）和兼容（Inclusion）原則，但民主黨籍的休士頓 市長特納（Sylvester Turner）與哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）等政壇要人皆表態反對最高院的裁決，強調此舉只會剝奪少數族群的高等教育參與權。

德州受到影響的院校包括，奧斯汀德州大學（UT Austin）的大學部，休士頓大學的法律研究所（University of Houston Law Center），萊斯大學（Rice University）則是私立學校中受到衝擊者。

市長特納29日的聲明指出，德州對高等院校DEI措施的禁制，與聯邦最高法院現在對平權措施的否定，都將傷害美國的多元性，「今天是美國可悲的一天」。縣長伊達戈則說，聯邦最高法院的決定抹煞了長期以來對種族平等的努力，每個人都有機會的期待遭到破壞。

哈里斯縣的律師梅尼菲（Christian Menefee）、第一選區縣政委員埃利斯（Rodney Ellis）也都反對聯邦最高法院的裁定，強調許多少數族群的學生不再有公平的受教權，未來數以百萬計的孩子們將會成為系統性種族歧視的受害者。