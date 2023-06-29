歹徒冒充送貨員 強押老婦入屋打劫

休士頓 北區26日(周一)發生大膽歹徒疑似冒充送貨司機，強押86歲婦女入屋後打劫，這位女屋主事後被送入醫院，市警局公布門鈴錄像呼籲民眾舉報。

視頻中可以看到這位女屋主的家四周都有相當高的鐵欄杆，但事件發生時鐵門大開著，這時一名身材相當高的非洲裔大漢走進院中，女屋主當時站在前廊上。這名大漢穿著的上衣，顏色和樣式很像亞馬遜 (Amazon)送貨員的制服，似乎是冒充亞馬遜送貨員好能接近受害人。

影像中顯示那名大漢跟女屋主先是在說話，接著他用右手抓住女屋主的頸子後部，把她像小雞一樣的強行押進屋中。過了一會兒那名大漢又出現在影像上，他若無其事的走出院子揚長而去。警方公布的視頻相當清楚，能認出的市民可打713-308-0700電話報案提供線索。

警方表示，女屋主身體的傷勢不重，但可能驚嚇過度，警方呼籲市民注意居家安全，不要沒事在屋外停留，不認識的人不要開門，即使是有人來送貨，讓他們把包裹放在門口即可。

另外，38歲的休士頓市民德他莫爾(Brett Detamore)6月21日凌晨3時多開車離家，幾個小時之後他的車子被發現時已遭火焚毀，他的家人以為他出了大事，休士頓市警局接到失蹤報案後發布全州通告，但一連幾天都沒有任何線索，讓他的家人心焦如焚。

27日清早，聖安東尼奧市警局的巡邏警員在該市的一個巴士站看到一位相貌類似他的男子，他披頭散髮、神智恍惚，但他同意跟警員到警察 局去。聖安東尼奧市警局跟休士頓市警局連繫後，確認那人就是德他莫爾。哈里斯縣第四區區警長(Precinct 1 Constable)艾倫羅森(Alan Rosen)隨即開車去把他接回休士頓，他許多天沒吃好沒睡好，但大致沒有重大的健康問題，這次的事件應該是精神疾病發作造成的，並不是擄人勒索之類的罪案。