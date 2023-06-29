達福地區夏季教師研習會 7月8日展開

2023年達福地區夏季教師研習會將於7月啓航。 （孟敏寬提供）

達拉斯福和都會區2023年夏季教師研習會將於7月8日展開，這是由中華民國 僑務委員會贊助，達福地區中文學校聯誼會所舉辦的四場教師培訓課程。

此次培訓的工作團隊邀請到四位具有多年教學經驗豐富的老師主講四堂課，這包括主講的陳立芬老師，陳立芬曾經在2020暑假擔任過本研習會的授課老師，由於深受學員老師們的喜愛，此次再次邀請她針對文化課程教學與我們分享。第二位是李宇心老師 ，她將以如何使用教學工具的小技巧，來達到在教學上事半功倍的效果。第三位是詹珂瑜老師，詹珂瑜針對如何選擇具有趣味性，且能與學生互動的課程活動及內容來與我們分享。第四位是鄭文香老師，鄭文香將分享如何選擇適用的文化題材，以主題有連貫性的教案設計，將其轉變成知識性的趣味互動為主軸，最後在任務活動的設計中達到了解文化及語文教學的雙重目標。

2023年達福夏季教師研習會是從8日 到29日，場場精彩，不但可以從課程中學習到新的教學知識，還有講座Q&A。

2023達福地區中文學校聯誼會所舉辦的暑期教師線上研習會課程完全免費，由於不是面對面上課，因此課程安排較有彈性，學員老師們也可針對需求選擇有興趣的課程參加。此次課程不僅可提升中文教師在華語文教學品質，同時老師們也可切磋教學方法，討論教材教案的發展，並觀摩各種科技在中文教學上的運用，以提高海外中文學校學生學習中文的興趣。

聯誼會鼓勵有志於中華文化工作者或是對中文教學有興趣的朋友一同參加。報名請至https://forms.gle/KnzgRQkrdCLfjPg。88 網址、密碼將於報名後，上課前發送。若有不明白或有任何疑問，可致電聯誼會會長孟敏寬 (469)789-6858。