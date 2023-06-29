43歲男禁錮62歲前妻 屋內如垃圾場

遭前夫闖入的婦女家中，十分髒亂。（哈里斯縣第一區分局推特）

哈里斯縣警局宣布，一名43歲男子違反禁制令入侵62歲前妻的住宅將她禁錮好一段時間，6月23日這名女子趁隙脫逃求救，最恐怖的是當警察 進屋以後，發現屋裡比垃圾掩埋場還髒還臭。

休士頓 KPRC電視台報導，這棟住宅位於休士頓北區幽谷柳樹街(Glen Willow Drive)的21000街段上，23日一名身受重傷的女子到隔壁敲門求救，隔壁鄰居打電話報警後，警察來到受傷女子的住宅，但那名男子把自己鎖在屋中負隅頑抗，市警局後來商請哈里斯縣警局出動霹靂小組（SWAT），向屋裡投射催淚瓦斯彈，那名男子被逼出房屋後遭警方逮捕。

警方沒有公布嫌犯和受害人的身分，警察入屋進行調查時發現，屋裡各處都堆滿了垃圾，室內養了三隻牛頭馬士蒂夫犬(bull mastiff dogs)和四隻非洲旱龜(African tortoises)，另外在一個櫥櫃裡還發現一隻腐臭的死狗。當地的動物庇護組織SPCA接收了這些動物，把牠們交給獸醫檢查醫治。

另外，休士頓北區一間加油站 ，27日(周二)傍晚發生店員與搶匪駁火的事件。休士頓市警局指出，加油站附設的All Seasons便利商店外，大約6時30分時一名女子坐在車中等候丈夫下班，她的丈夫是加油站的員工。後來女子看到兩輛車開來，從車上各下來一名攜槍的男子。

女子認為這兩人是意圖要打劫她，她坐在車裡打電話給丈夫，她丈夫遂拿著槍到外面查看，女子自己身上也配了槍。這時雙方展開駁火，一陣槍響後一名歹徒被子彈擊中，女子和丈夫都沒有受傷。警方接到報案後到達現場，將受傷的歹徒逮捕送醫，媒體聞訊趕來採訪時，地面上有許多註記彈殼位置的標記。

警方調閱錄像時發現，那名沒受傷的歹徒開了一輛綠色的跑車離去，可能是道奇品牌的充電者(Dodge Charger)車款。警方表示地面上的彈殼指出，至少有兩把槍發射出那些子彈，警方正在循線追捕逃走的嫌犯。