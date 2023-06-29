我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

休士頓華男 遭非裔開槍行搶 福建同鄉會捐款慰問

記者封昌明／休士頓報導
公寓門口槍擊現場血跡斑斑，令人觸目驚心。（記者封昌明／攝影）
公寓門口槍擊現場血跡斑斑，令人觸目驚心。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國城一處公寓6月24日驚傳槍響，57歲福建籍男子鄭學林，午夜下班回家遭埋伏在附近的兩名非裔男子持槍行搶，鄭男疑似抵抗，遭歹徒朝腹部連開六槍，彈頭仍留在腹中，經送往醫學中心的本陶德（Ben Taub)醫院搶救，經過三天手術已順利取出彈頭，傷口已縫合，但仍未脫離險境。

消息傳出後，福建同鄉會會長陳貽亮隨即號召老鄉及僑社熱心公益人士，28日中午前往鄭宅探視，同為福建人的百佳超市東主KEN派人送1000元現金及一車蔬果前去慰問，中華文化中心執行長華啟梅、心臟科醫生豐建偉、美福集團負責人喻斌、陳帆律師、China Star餐館負責人沙麗、安穩保險負責人楊德清、河南同鄉會會長楊寶華等僑領也紛紛掏出現金親手交到鄭男妻子柯建雲手上。

柯建雲說，當時約凌晨1點50分左右，聽到槍響衝出門外，只見先生就說了一句話，他告訴妻子他被「非裔」搶劫了，然後就失去了意識。自案發以來，她們全家人即以淚洗面，每日前往醫院探視，她先生因為插管不能說話，只是一直流眼淚，讓她看得都心碎。

所幸27日鄭學林的傷口已經縫合，最危險的一顆子彈已從心臟附近取出，目前病情有好轉現象，柯建雲說，但尚未脫離險境，就算傷勢好轉出院，據醫生表示，可能有一段時間無法工作，她非常感謝福建同鄉會等善心人士的捐助，讓她得以一解燃眉之急。她說，鄭學林是家中的主要收入來源，他們上有老母，下有三位幼子正在就學，未來的生活讓她憂心忡忡。

中國城的治安向來都是大家關心的話題，中華文化中心執行長華啟梅表示，在她看到鄭學林他們居住的環境後，她覺得非常痛心，被害人租賃的一房一廳公寓已可聞到發霉味道，房東收了房租應改善環境，不要讓中國城的環境越來越糟糕。

隨後趕到的律師陳帆提醒柯建雲，德州政府有一個基金是可以幫助被害人，希望她們能收集好資料，願意免費幫她送往德州政府提出申請，凡是德州居民都可以申請，他樂於協助。

福建同鄉會會長陳貽亮（左）代表同鄉會捐出善款。 （記者封昌明／攝影）
福建同鄉會會長陳貽亮（左）代表同鄉會捐出善款。 （記者封昌明／攝影）
鄭學林身中六槍，經過三天開腸破肚的手術，目前已經縫合，但仍未脫離險境。 （被害...
鄭學林身中六槍，經過三天開腸破肚的手術，目前已經縫合，但仍未脫離險境。 （被害人家屬提供）
安穩保險負責人楊德清（左）捐出善款。（記者封昌明／攝影）
安穩保險負責人楊德清（左）捐出善款。（記者封昌明／攝影）
CHINA STAR餐館東主（左）捐出善款。（記者封昌明／攝影）
CHINA STAR餐館東主（左）捐出善款。（記者封昌明／攝影）
河南同鄉會會長楊寶華（圖出）捐出善款。（記者封昌明／攝影）
河南同鄉會會長楊寶華（圖出）捐出善款。（記者封昌明／攝影）

德州 非裔 醫學

上一則

43歲男禁錮62歲前妻 屋內如垃圾場

下一則

德州人隊前四分衛 佛州游泳溺死

延伸閱讀

熱破百度不稀奇「超高溫預警」從德州跨到中南部多州

熱破百度不稀奇「超高溫預警」從德州跨到中南部多州
被專機從德州載到麻州丟包 少數無證客已在當地就業

被專機從德州載到麻州丟包 少數無證客已在當地就業
休士頓西南區管委會主辦國慶煙火園遊會 周五登場

休士頓西南區管委會主辦國慶煙火園遊會 周五登場
最佳退休地德州排名大跌 受氣候和醫療保健系統影響

最佳退休地德州排名大跌 受氣候和醫療保健系統影響

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬