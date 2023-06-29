休士頓華男 遭非裔開槍行搶 福建同鄉會捐款慰問

公寓門口槍擊現場血跡斑斑，令人觸目驚心。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國城一處公寓6月24日驚傳槍響，57歲福建籍男子鄭學林，午夜下班回家遭埋伏在附近的兩名非裔 男子持槍行搶，鄭男疑似抵抗，遭歹徒朝腹部連開六槍，彈頭仍留在腹中，經送往醫學 中心的本陶德（Ben Taub)醫院搶救，經過三天手術已順利取出彈頭，傷口已縫合，但仍未脫離險境。

消息傳出後，福建同鄉會會長陳貽亮隨即號召老鄉及僑社熱心公益人士，28日中午前往鄭宅探視，同為福建人的百佳超市東主KEN派人送1000元現金及一車蔬果前去慰問，中華文化中心執行長華啟梅、心臟科醫生豐建偉、美福集團負責人喻斌、陳帆律師、China Star餐館負責人沙麗、安穩保險負責人楊德清、河南同鄉會會長楊寶華等僑領也紛紛掏出現金親手交到鄭男妻子柯建雲手上。

柯建雲說，當時約凌晨1點50分左右，聽到槍響衝出門外，只見先生就說了一句話，他告訴妻子他被「非裔」搶劫了，然後就失去了意識。自案發以來，她們全家人即以淚洗面，每日前往醫院探視，她先生因為插管不能說話，只是一直流眼淚，讓她看得都心碎。

所幸27日鄭學林的傷口已經縫合，最危險的一顆子彈已從心臟附近取出，目前病情有好轉現象，柯建雲說，但尚未脫離險境，就算傷勢好轉出院，據醫生表示，可能有一段時間無法工作，她非常感謝福建同鄉會等善心人士的捐助，讓她得以一解燃眉之急。她說，鄭學林是家中的主要收入來源，他們上有老母，下有三位幼子正在就學，未來的生活讓她憂心忡忡。

中國城的治安向來都是大家關心的話題，中華文化中心執行長華啟梅表示，在她看到鄭學林他們居住的環境後，她覺得非常痛心，被害人租賃的一房一廳公寓已可聞到發霉味道，房東收了房租應改善環境，不要讓中國城的環境越來越糟糕。