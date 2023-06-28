休士頓西南區管委會主辦國慶煙火園遊會 周五登場

西南區管理委員會主席李雄（右一）率理事召開記者會，宣布今年的國慶活動各項活動精彩可期，歡迎大家扶老攜幼前往參加。（記者封昌明／攝影）

由休士頓 西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會「Liberty Fest」將於7月2日（周日）在PlazAmericas隆重登場。

今年的園遊會場提供各式食物及清涼飲料，同時有多元文化的童玩藝品和來自不同民族的表演，更有文化科技活動資訊，社區警察、騎警及警用設備展示，醫療保健站及最受家庭歡迎的兒童專區，晚間還有國慶煙火壓軸，西南管委會邀請大家共度精彩的「Liberty Fest」國慶日。

西南區管委會主席李雄表示，董事會成員及各協辦機構、單位與社團代表們在數月前便開始著手規劃2023年度的Liberty Fest慶祝活動，充分展現西南區管委會轄區內，多元且豐富的族裔之文化特色，展現在地社區力量深耕蓬勃發展的成果及社區魅力。

今年的活動將從下午4時開始，在舞台區有休士頓Narea舞蹈團民族舞蹈表演，墨西哥樂隊Mariachi Perla Tapitia，Mariachi的根源可以追溯到數百年前。德州 銅管樂團Texas Brass Ensemble, Inc. 是德州最好最亮的銅管樂合奏，由出色的小號大師音樂家Darryl Bayer領導。在歌唱音樂方面有：狼女夏奇拉She Wolf Shakira Tribute (Diana Torres) —世界著名的哥倫比亞藝術家，一群知名且經驗豐富的音樂家和歌手現場表演最熱門的歌曲，為觀眾提供最精彩的慶祝會，還有各民族傳統舞蹈、合唱團演出。

與Indus Management合作的兒童區，活動包括面部彩繪、月球漫步、障礙賽、攀岩牆、無軌火車和其他遊戲。隨著音樂表演 ，壓軸的國慶煙火將與高能量動感配樂同步，西南區管委會致力於年度活動的精緻和熱鬧完美，呈現聲光兼備、十足華麗的國慶盛宴。