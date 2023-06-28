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最佳退休地德州排名大跌 受氣候和醫療保健系統影響

編譯陳盈霖／綜合報導
研究顯示，天候因素，可能是德州不再是退休人士最佳去處的原因。（Getty）
研究顯示，天候因素，可能是德州不再是退休人士最佳去處的原因。（Getty）

休士頓福斯電視台（FOX 26）報導，近期研究表明，德州可能不再是人們最佳的退休地點。

Metal-Res.com研究人員對五年內全美退休地排名進行研究，包括計算上升或下降的數字，以發現各州吸引退休人員的情況。

研究發現，德州在5年內大幅下降，整體排名下降22位，在10個退休人員最不具吸引力的目的地中排名第7。

導致德州不再如此吸引退休人士的一些因素，可能是氣候和天氣條件。研究指出，另一個問題可能是該州醫療保健系統，在農村地區面臨巨大挑戰，患者獲得優質醫療設施也有限。

與此同時，維吉尼亞（Virginia）州在5年內取得最顯著進步，躍升38位，成了許多退休人士退休的好去處。

Metal-res.com的蘭德里（Barry Landry）表示，「過去五年中，我們見證美國退休情況的重大轉變。這不僅是關於退休人士現在去向的問題，而是意識到退休人員關注重點改善情況。這些數據讓我們更深入了解退休趨勢，展示各州如何努力適應老齡化人口，長期等待時間和高成本，可能影響退休人士獲得醫療保健的能力。」

退休 德州 維吉尼亞

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