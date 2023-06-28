陽光中心健康講座 范縝團隊談靜脈曲張

范縝醫生的醫護團隊為陽光活動中心的長輩舉行健康講座。（記者封昌明／攝影）

為關心長輩身心健康，陽光活動中心6月22日邀請范縝靜脈曲張治療中心的醫護團隊，到該中心會議室為長輩講解靜脈曲張形成的原因，及如何處理等長輩所關心話題，進行詳細的解說，長輩們提問相當踴躍，大家都獲益良多。

醫護助理表示，長輩們經常發生如腳部無力、疼痛、沉重感、腳部腫大、腳部發癢、皮膚變成茶褐色、皮膚變粗糙，並且容易受到輕微刺激就出血、造成皮膚發炎，並且很難癒合、睡覺時腳抽筋，請注意這些都可能靜脈曲張的症狀。

人體的血液會從心臟送出，到達靜脈後再送回心臟，而為了防止血液逆流，靜脈內會有一個稱為靜脈管壁瓣膜的部位，像是閥門一樣擋住血液回流。台灣高雄榮總衛教資訊指出，若是靜脈管壁瓣膜不完全，或是因為其他原因使靜脈受到壓迫，就會讓流過靜脈的血液受到阻礙，使管壁內壓力增加，讓管壁變成囊狀，造成靜脈曲張。

以下列出可能造成靜脈曲張的因素：

1. 久站：久站是靜脈曲張最大的原因，如餐飲業、服務業、護士等需要站著工作的族群，特別容易罹患靜脈曲張。

2. 靜脈壓力、腹內壓力增加：例如懷孕、腹水、腹部腫瘤 ，會讓靜脈壓力、腹內壓力增加，造成靜脈曲張。

3. 遺傳：家族若有靜脈曲張病史，會讓後代容易罹患靜脈曲張。

4. 年齡：年長者會因為血管缺乏彈性而容易罹患靜脈曲張。

5. 性別：受到黃體素等荷爾蒙影響，女性罹患靜脈曲張的機率高於男性。

靜脈瓣膜失常的原因可能包括

1. 靜脈血管壁衰弱，導致靜脈擴張、瓣膜破漏。

2. 曾有靜脈血栓病史，導致靜脈瓣膜受損。

3. 先天性的瓣膜缺損。

靜脈曲張可能是遺傳性的疾病，這類病例在家族中有多名靜脈曲張病患時確診；另外靜脈曲張也可能是創傷、外傷造成。

不論病因為何，瓣膜功能異常會導致靜脈血流滯留、導致腿部血管壓力過高，因此進一步擴大靜脈曲張程度，增加皮膚病變、腳踝潰瘍等症狀的風險。

大隱靜脈等重要血管的血液逆流，可能是靜脈曲張引起疼痛的隱因之一。血液逆流如果沒有治療，也可能導致多種更嚴重的症狀。

范縝靜脈曲張治療中心Surgical Associates of Houston，電話：(713) 935-9758/281-318-1362，網址：https://www.whoustonsurgery.com/，中國城地址：9440 Bellaire Blvd.，TX 205，Houston，TX 77036