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美南世華婦女會 談休士頓地產

【休士頓訊】
王盈蓉（前排左三）與世華婦女協會會員大合照。 （何真提供）
王盈蓉（前排左三）與世華婦女協會會員大合照。 （何真提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會6月24 日於美南國建協進會舉辦的2023科學工程技術研討會中，舉辦「房地產投資與管理菁英論壇」。該研討會在糖城萬豪酒店（Sugar Land Marriott Hotel ）舉行。

此次論壇由美南分會監事孫玉玟主持。世華總會名譽總會長黎淑瑛、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員劉秀美、經文處教育組楊淑雅組長、中華公所主席江麗君等均出席參加。

美南分會會長何真特別邀請五位在房地產投資與管理領域中的專業人士擔任演講員。

許文忠董事長是休士頓亞洲城開發商，也是希爾頓花園旅館的東主，他的演講主題是「休士頓旅館與商業地產投資開發」。

世華美南分會前會長洪良冰，她有40 年的房地產經驗，她以「休士頓地區房地產市場分析」為題，為大家分析介紹休士頓這一年來的買賣、出租行情。

賃款專家畢鑑明，是休士頓Top One Mortgage負責人，她向大家介紹「利率的走向」。

宋秉穎律師也是該會前會長，有近20年產權律師的經驗，她向大家講述「產權公司在地產交易、投資中能夠做的事」。

最年輕的講員林思德，專精在Airb&b領域中，他以「從普通房東到超級房東-利用短租模式打造房產帝國」。經過三個小時的論譠，熱烈討論，與會來賓收獲良多！也結交了事業上的伙伴。

由世華婦女協會協會的商業講主講人有，許文忠（左三）、洪浪冰（右四）、畢鑑明（右三...
由世華婦女協會協會的商業講主講人有，許文忠（左三）、洪浪冰（右四）、畢鑑明（右三）、宋秉穎（右二）、林思德（右一）等四位與世華全球榮譽總會長黎淑瑛、美南分會會長何真（左四）合影。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 投資 房地產

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