我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

國建會科學工程研討會 糖城登場

記者封昌明／休士頓報導
由世華婦女協會協會的商業講主講人有，許文忠（左三）、洪浪冰（右四）、畢鑑明（右三）、宋秉穎（右二）、林思德（右一）等四位與世華全球榮譽總會長黎淑瑛、美南分會會長何真（左四）合影。（記者封昌明／攝影）
由世華婦女協會協會的商業講主講人有，許文忠（左三）、洪浪冰（右四）、畢鑑明（右三）、宋秉穎（右二）、林思德（右一）等四位與世華全球榮譽總會長黎淑瑛、美南分會會長何真（左四）合影。（記者封昌明／攝影）

美南國建協進會2023年科學工程研討會，6月24日在糖城的萬豪酒店（Sugar Land Marriott Hotel ）盛大召開，會長劉志忠、準會長蔡米惠共同主持開幕式，駐休士頓台北經濟文處教育組長楊淑雅、經濟組長倪伯嘉等，駐洛杉杉磯台北經文處科技組長陳嘉元也遠道而來參與盛會，共同見證國建會45周年慶。

劉志忠在致開幕詞時表示，45年來見證了台灣的科技進步從跟隨者演變成創新者，這都是科技界的精英貢獻而來，他與有榮焉，他盛讚準會長蔡米惠在籌備這場盛會所付出的心力，讓所有議程順利推動，也讓來賓可以享受這場科技與知識的盛宴。

午餐專題演講由休士頓大學計算機系主任黃壽萱教授以「人工智慧」為題發表專題演講，他表示，其實Chat GPT是OpenAI開發的一個基於GPT架構的對話系統，是一款聊天機器人，用戶只要輸入問題即可讓AI做判斷，進一步產生相對應的回覆。

GPT(Generative Pre-trained Transformer）是一種利用Transformer模型的深度學習架構，用來處理和產生自然語言，GPT模型是透過大量的預先訓練數據集，如網路文章、書籍和對話記錄…等，以無監督學習的方式學習語言結構和知識，並利用自注意力機制捕捉上下文訊息以產生回應。這種靈活性和文字生成能力使得該系統適用於各種對話任務和應用，未來的發展無可限量。

大會為表彰該會多年的義工閻寶印女士的付出，特別頒發一座傑出成就獎給她，表彰她多年來在眼科醫學領域的卓越貢獻及促成國建會歷年來對大會籌備事宜的默默付出，另一位受表彰的黃宜容女士，獲得傑出服務獎，大會盛讚她是傑出的台灣第二代，在會計師領域及各項公益組織擔任義工傑出的表現。

今年的科學工程研討會內容涵蓋能源、廢棄物處理、人工智慧、阿茲海默症等主題，每項主題都聘請在各該項領域學有專精的人士參與，讓所有與會者受益良多。

國建會45周年慶，晚宴前所有前會長上台合影，見證台灣的科技進步。 （記者封昌明...
國建會45周年慶，晚宴前所有前會長上台合影，見證台灣的科技進步。 （記者封昌明／攝影）
劉志忠（圖左）頒發紀念品給午餐會主講人黃壽萱（圖右）教授。（記者封昌明／攝影）
劉志忠（圖左）頒發紀念品給午餐會主講人黃壽萱（圖右）教授。（記者封昌明／攝影）
國建會會長劉志忠（左五）、楊淑雅組長（左六）與台灣的留學生相見歡。 （記者封昌...
國建會會長劉志忠（左五）、楊淑雅組長（左六）與台灣的留學生相見歡。 （記者封昌明／攝影）
閻寶印（圖右）獲頒傑出成就獎。（記者封昌明／攝影）
閻寶印（圖右）獲頒傑出成就獎。（記者封昌明／攝影）
黃宜容（圖右）獲頒發傑出服務獎。（記者封昌明／攝影）
黃宜容（圖右）獲頒發傑出服務獎。（記者封昌明／攝影）

休士頓 人工智慧 AI

上一則

熱翻天 本周續有三位數高溫

下一則

美南世華婦女會 談休士頓地產

延伸閱讀

舊金山佛光山「三寶寺」黃金地段重建 估2年後完工

舊金山佛光山「三寶寺」黃金地段重建 估2年後完工
I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城
佛光山三寶寺法師、義工包3000素粽 端午節分享大眾

佛光山三寶寺法師、義工包3000素粽 端午節分享大眾
太陽能板商再傳倒閉 工程爛尾其他包商不願接手

太陽能板商再傳倒閉 工程爛尾其他包商不願接手

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話