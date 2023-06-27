國建會科學工程研討會 糖城登場

由世華婦女協會協會的商業講主講人有，許文忠（左三）、洪浪冰（右四）、畢鑑明（右三）、宋秉穎（右二）、林思德（右一）等四位與世華全球榮譽總會長黎淑瑛、美南分會會長何真（左四）合影。（記者封昌明／攝影）

美南國建協進會2023年科學工程研討會，6月24日在糖城的萬豪酒店（Sugar Land Marriott Hotel ）盛大召開，會長劉志忠、準會長蔡米惠共同主持開幕式，駐休士頓 台北經濟文處教育組長楊淑雅、經濟組長倪伯嘉等，駐洛杉杉磯台北經文處科技組長陳嘉元也遠道而來參與盛會，共同見證國建會45周年慶。

劉志忠在致開幕詞時表示，45年來見證了台灣的科技進步從跟隨者演變成創新者，這都是科技界的精英貢獻而來，他與有榮焉，他盛讚準會長蔡米惠在籌備這場盛會所付出的心力，讓所有議程順利推動，也讓來賓可以享受這場科技與知識的盛宴。

午餐專題演講由休士頓大學計算機系主任黃壽萱教授以「人工智慧 」為題發表專題演講，他表示，其實Chat GPT是OpenAI 開發的一個基於GPT架構的對話系統，是一款聊天機器人，用戶只要輸入問題即可讓AI做判斷，進一步產生相對應的回覆。

GPT(Generative Pre-trained Transformer）是一種利用Transformer模型的深度學習架構，用來處理和產生自然語言，GPT模型是透過大量的預先訓練數據集，如網路文章、書籍和對話記錄…等，以無監督學習的方式學習語言結構和知識，並利用自注意力機制捕捉上下文訊息以產生回應。這種靈活性和文字生成能力使得該系統適用於各種對話任務和應用，未來的發展無可限量。

大會為表彰該會多年的義工閻寶印女士的付出，特別頒發一座傑出成就獎給她，表彰她多年來在眼科醫學領域的卓越貢獻及促成國建會歷年來對大會籌備事宜的默默付出，另一位受表彰的黃宜容女士，獲得傑出服務獎，大會盛讚她是傑出的台灣第二代，在會計師領域及各項公益組織擔任義工傑出的表現。