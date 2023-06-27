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熱翻天 本周續有三位數高溫

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州本周預計出現創紀錄高溫，用電量也將創紀錄。（KSAT）
德州本周預計出現創紀錄高溫，用電量也將創紀錄。（KSAT）

KSAT電視台報導，氣象局預報顯示，本周德州三位數高溫接近創紀錄水平，德州電力可靠委員會（Electrical Reliability Council of Texas，ERCOT）預估電力需求將創歷史新高，但電網狀況預計正常運行。

ERCOT 25日起對這波高溫進行監測至30日（周五）止。該機構表示，在此期間德州人無需採取任何行動，但這項監測行動，可在電力進入高需求時提前通知。

ERCOT在新聞中表示，監測期間，預計電網情況一切正常，「ERCOT會密切監控情況，部署所有可用的工具管理電網，並將持續採用可靠性第一個運營方式。」

然根據預測的高溫狀況，預計運營備用電力可能會較低。

該機構於6月19日創下6月電力需求紀錄，用電量達7萬9304兆瓦（MWs），本周每天電力需求，預計超過7萬9000兆瓦。

KSAT氣象學家斯皮維（Sarah Spivey）表示，聖安東尼奧預計本周每日溫度會出現創紀錄高溫，約在102度至106度間。

「德州大部分地區包括休士頓、聖安東尼都會區，恐出現三位數高溫。這意味著整個德州幾乎所有地方對空調的需求都將非常高」她說，「好消息是，高溫將在下週初減弱並向東移，至7月第一週，溫度相較來說，不會那麼熱。」

據悉，ERCOT當前發電量，近50%使用天然氣，太陽能和風力發電等天然能源，分別提供18%與10%電力。

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高溫 德州 休士頓

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