檢察長彈劾案 參議員妻不能參與

德州檢察長帕克斯頓彈劾案，德州參議會定9月5日開審。（美聯社）

德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）彈劾案，德州參議會21日晚間達成共識，預定9月5日上午9時開審，帕克斯頓的妻子、參議員 安吉菈・帕克斯頓雖然算進參議會總人數，但是不得參與討論，也不能投票 。

共和黨掌控的德州眾議會5月間決定彈劾同黨的帕克斯頓，指控他觸犯法律、濫用職權、收受賄賂、妨礙司法。之所以引起矚目是因為這是百年來首度出現州級官員遭到彈劾。雖然參議員帕克斯頓先前表示她要參加審判，但同黨同志顯然並不認同，最終只同意將她記入投票總人數，因為這攸關票數能不能越過三分之二的門檻，但不讓她參與其他議員的討論，也不能投票。

眾議會的彈劾案已經讓檢察長帕克斯頓暫時停職，但參議會的最新決定是，審判最後將會投票決定是否檢察長是否要換人，以及先生帕克斯頓能不能在德州再度擔任公職。

參議會最後敲定的審判過程充滿戲劇張力。兩造各有24小時可以陳述證供，開場白與終結陳述不得超過60分鐘，審判過程還包括證人出席與交叉詰辯，全程開放媒體採訪，但只能推派一組攝影。最後的表決將依指控罪名逐項投票，且由書記官唱名，點到名的參議員起身回答是否同意，然後當場宣布各項罪名的票數。

在民主黨占12席、共和黨占19席的情況下，參議會如要通過，至少要有9名共和黨人支持。不過，除了參議員帕克斯頓必須迴避，NBC等媒體指出某些人似乎也該迴避。參議員修斯（Bryan Hughes）曾經幫檢察長帕克斯頓遊說，最終幫了副州長派屈克一把；而派屈克（Dan Patrick）身兼參議會議長，卻和檢察長有借貸關係，12萬5000元的債務目前據稱仍未還給派屈克。