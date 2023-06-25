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遭指濫用競選經費 休士頓市議員棄選主計長

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓市議員Mike Kubosh退出主計長選戰。（取自Mike Kubosh臉書帳號）
休士頓市議員Mike Kubosh退出主計長選戰。（取自Mike Kubosh臉書帳號）

休士頓不分區市議員Mike Kubosh 19日宣布放棄競選該市主計長一職。他對外的公開說法是，72歲的他身體已經大不如前，雖然已見好轉，但是對休士頓市民與對他自己來說，退選都是好事。他並指出，雖然他退出角逐，但相信其他候選人能在11月的選舉後為休士頓帶來更好的前景。

不過，Mike Kubosh宣布退選之時，KHOU正要公開一則調查報導，指出他可能有濫用競選經費之嫌。記者Jeremy Rogalski比對核銷紀錄與Mike Kubosh社交平台的貼文後發現，Mike Kubosh在2022年6月曾經報銷一筆588.64元的「選區旅費」，但是根據YouTube影片與社交平台貼文顯示，他與家人正在懷俄明州度假。

Mike Kubosh發給KHOU說明由其弟、負責競選財務的Randall Kubosh撰寫，強調他可能不經意地誤記了幾筆款項，現已提交更正文件，至於經費來源，Randall Kubosh則說來自個人對選戰的貸款

Mike Kubosh先前已在市府工作九年。休士頓市主計長負責監督市府的預算與花費，對各部門與聯邦計畫執行內部稽核，並每年製作整體財務報告。

休士頓 懷俄明州 貸款

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