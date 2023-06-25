我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

「建偉杯」乒乓球賽 華人報名踴躍

休士頓訊
第11屆「建偉盃 」中老年乒乓球單打比賽，參賽好手雲集。（主辦單位提供）
第11屆「建偉盃 」中老年乒乓球單打比賽，參賽好手雲集。（主辦單位提供）

第11屆「建偉盃」中老年乒乓球單打比賽日前在「中國人活動中心」乒乓球俱樂部成功舉辦。共有51名五十歲以上的中老年乒乓球愛好者參加比賽，除華人華僑之外，比賽還吸引了其他族裔的選手報名。

贊助人豐建偉（右二）鼓勵民眾多運動健身。（主辦單位提供）
贊助人豐建偉（右二）鼓勵民眾多運動健身。（主辦單位提供）

這項賽事是由休士頓著名心臟科專家豐建偉醫師冠名贊助、美南山東同鄉會協辦、中國人活動中心乒乓球俱樂部承辦，迄今已成功舉辦了11屆，已成為休士頓乒乓球運動的著名品牌賽事。美南山東同鄉會前會長房文清、常務副會長顧國偉、中國人活動中心乒乓球俱樂部負責人龔文權參加了本次比賽。

豐建偉表示，乒乓球運動對於心臟和血管健康具有重要的作用，它有利於增強心肺功能，維持血壓、血脂和血糖的穩定，預防和治療「三高」問題；對於中老年人而言，乒乓球是最適宜的一項體育運動，創傷的風險小，對人數、場地和天氣等外界條件的要求比較低。豐建偉說，健康的人生離不開運動，他鼓勵廣大中老年朋友更多地參加到乒乓球和其他體育運動中來，特別是後疫情時代，體育運動對於人們的身心健康恢復具有不可替代的重要作用。

為感謝豐建偉多年以來對乒乓球運動的支持，中國人活動中心乒乓球俱樂部特向豐建偉贈送了俱樂部隊服。隨後豐建偉和顧國偉為本屆比賽開球。

遵循往年慣例，本屆比賽按年齡共分為50～59歲、60～69歲、70～74歲、以及75歲以上四組。經過一天的角逐，五十多位選手生龍活虎、老當益壯、勇於拚搏，展現了非凡的實力和魅力，現場掌聲、笑聲、喝彩聲此起彼伏、不絕於耳。至下午四時，所有成績揭曉，並由乒乓球俱樂部負責人龔文權主持頒獎。成績如下：

50～59歲組：第一名承寧，第二名吳鈞，第三名李書源，第四名劉瑞春。

60～69歲組：第一名王義傑，第二名蔡榮，第三名余鋒，第四名王宏正。

70～74歲組 ：第一名侯仁鏵，第二名孫耀鵬，第三名黃寅昭，第四名蔡士榮。

75歲以上：第一名熊長材，第二名李明，第三名聶遠義，第四名梁天光。

休士頓 血壓 三高

上一則

西雅圖生活成本 增速超過金山

下一則

遭指濫用競選經費 休士頓市議員棄選主計長

延伸閱讀

NBA／抓棒球像握乒乓球 溫班亞瑪洋基主場開球大暴投

NBA／抓棒球像握乒乓球 溫班亞瑪洋基主場開球大暴投
第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行　歡迎愛好者報名參加 6/25為報名截止日

第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行　歡迎愛好者報名參加 6/25為報名截止日
LA OPEN桌球公開賽 回饋社區

LA OPEN桌球公開賽 回饋社區
台美傳統周 乒乓賽熱鬧壓軸 球友齊聚切磋

台美傳統周 乒乓賽熱鬧壓軸 球友齊聚切磋
索諾馬州立大學將迎台人校長 李明東：啟蒙於東海大學

索諾馬州立大學將迎台人校長 李明東：啟蒙於東海大學
「冠軍搖籃」高軍乒乓球俱樂部 青少年聯賽報名火熱

「冠軍搖籃」高軍乒乓球俱樂部 青少年聯賽報名火熱

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

人數過多 成本暴增 伊州下月起取消無證移民醫療白卡

2023-06-19 10:31
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-15 02:10

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻