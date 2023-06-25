「建偉杯」乒乓球賽 華人報名踴躍

第11屆「建偉盃 」中老年乒乓球單打比賽，參賽好手雲集。（主辦單位提供）

第11屆「建偉盃」中老年乒乓球單打比賽日前在「中國人活動中心」乒乓球俱樂部成功舉辦。共有51名五十歲以上的中老年乒乓球愛好者參加比賽，除華人華僑之外，比賽還吸引了其他族裔的選手報名。

贊助人豐建偉（右二）鼓勵民眾多運動健身。（主辦單位提供）

這項賽事是由休士頓 著名心臟科專家豐建偉醫師冠名贊助、美南山東同鄉會協辦、中國人活動中心乒乓球俱樂部承辦，迄今已成功舉辦了11屆，已成為休士頓乒乓球運動的著名品牌賽事。美南山東同鄉會前會長房文清、常務副會長顧國偉、中國人活動中心乒乓球俱樂部負責人龔文權參加了本次比賽。

豐建偉表示，乒乓球運動對於心臟和血管健康具有重要的作用，它有利於增強心肺功能，維持血壓 、血脂和血糖的穩定，預防和治療「三高 」問題；對於中老年人而言，乒乓球是最適宜的一項體育運動，創傷的風險小，對人數、場地和天氣等外界條件的要求比較低。豐建偉說，健康的人生離不開運動，他鼓勵廣大中老年朋友更多地參加到乒乓球和其他體育運動中來，特別是後疫情時代，體育運動對於人們的身心健康恢復具有不可替代的重要作用。

為感謝豐建偉多年以來對乒乓球運動的支持，中國人活動中心乒乓球俱樂部特向豐建偉贈送了俱樂部隊服。隨後豐建偉和顧國偉為本屆比賽開球。

遵循往年慣例，本屆比賽按年齡共分為50～59歲、60～69歲、70～74歲、以及75歲以上四組。經過一天的角逐，五十多位選手生龍活虎、老當益壯、勇於拚搏，展現了非凡的實力和魅力，現場掌聲、笑聲、喝彩聲此起彼伏、不絕於耳。至下午四時，所有成績揭曉，並由乒乓球俱樂部負責人龔文權主持頒獎。成績如下：

50～59歲組：第一名承寧，第二名吳鈞，第三名李書源，第四名劉瑞春。

60～69歲組：第一名王義傑，第二名蔡榮，第三名余鋒，第四名王宏正。

70～74歲組 ：第一名侯仁鏵，第二名孫耀鵬，第三名黃寅昭，第四名蔡士榮。

75歲以上：第一名熊長材，第二名李明，第三名聶遠義，第四名梁天光。