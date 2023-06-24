賽拉嗪現蹤 德州陷新毒品危機

主成分為賽拉嗪的鎮靜劑。（取自Medi-Vet Animal Health網站）

奧斯汀德州 大學的成癮研究中心（Addiction Research Institute）對2021年的毒品 市場進行分析後發現，偷渡進來的毒品數量以冰毒最多，其次是海洛因、古柯鹼、大麻 、芬太尼、Xanax等BZD藥物，與俗稱spice或K2的合成大麻素。

但是芬太尼過量的問題近年來越來越嚴重，德州最近雖然通過四項法案，但獨獨篩檢試劑沒有著落，以致無法及早發現。更嚴重的威脅又開始出現，鎮靜劑「賽拉嗪」（xylazine）又開始成為毒販新寵，與芬太尼混用的致死率更高。

德州論壇報指出，芬太尼成癮與過量致死已經成為德州政壇的焦點之一，德州最近通過的四項法案就是針對芬太尼濫用而來，包括House Bill 6將使人服用過量芬太尼視為毒殺，可以謀殺論刑，以及將10月訂為Fentanyl Poisoning Awareness Month。但是專家眼中最關鍵的法案，即芬太尼試劑普及化，卻因為議員消極而無法成案。

芬太尼出現於1960年代，美國1968年合法化，醫師可以以鎮靜劑或止痛藥開立處方。但在2015年後，德州開始出現大量濫用芬太尼案例，不僅靠醫師處方，還有非法管道不斷供藥，由於成癮性強，毒販往往用來吸引顧客一再上門。而且嗑藥者往往混合其他毒品一起使用，使得2019年的死亡率就攀高到每十萬人有四人死於芬太尼過量。

但是，專家說兩個趨勢更值得擔心。第一是冰毒的「知名度」雖然被芬太尼超過，但隨著效力更強的配方出現，冰毒隨時可能捲土重來。

第二是動物用鎮靜劑賽拉嗪的濫用已然成形。賽拉嗪出現於1962年，原來是獸醫用來麻痺大象或馬匹的藥物，但近年來卻成為嗑藥新寵，聯邦緝毒署（DEA）早在十年前就已在波多黎各發現專賣賽拉嗪的毒販，近來搭配芬太尼的用法已經全美遍知。