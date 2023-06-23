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保富銀休士頓分行開幕 定存優惠

休士頓訊
保富銀行休士頓分行正式開幕，管理團隊都本地金融界的熟面孔，未來將提供社區全方位的金融服務。（記者封昌明／攝影）
保富銀行休士頓分行正式開幕，管理團隊都本地金融界的熟面孔，未來將提供社區全方位的金融服務。（記者封昌明／攝影）

保富銀行 Preferred Bank休士頓分行正式開幕，對於分行的開業，保富銀行董事長兼首席執行長俞立（Li Yu）表示：「保富銀行 成立30多年來，致力於提供客戶優質的金融服務，並非常重視建立與客戶的關係。很高興能將我們在休士頓的貸款中心擴展成全方位服務的分行，使我們能為休士頓地區企業和個人提供更完善的金融服務。」

保富銀行休士頓分行於開幕期間，特別推出 9 個月年利率 5%的優惠定存服務（金額十萬元及以上），以及其他優惠存款計劃。分行可使用流利中文提供服務，歡迎親臨保富銀行或登錄官網 https://www.preferredbank.com/；或致電（713）487-3213、（346） 375-0885。

資深副總裁兼分行高級主管郭子斌（Jack Kuo）表示：保富銀行特別專注於商業地產貸款、企業融資、現金管理 2Page和卓越的個人銀行服務，包括移動銀行、網路銀行、電話銀行，及各類存放款服務一應俱 全。存款利率優惠，帳戶都有FDIC存款保險，還可以安排高額存款保險。

保富銀行 Preferred Bank（NASDAQ: PFBC）成立於1991年，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，現有總資產超過60億美元。保富銀行實力雄厚，30多年來穩健成長。在南加州、北加州、紐約和德州均設有分行，為客戶提供全方位的銀行服務。

保富銀行提供企業完整的貸款服務，包括運營資金貸款、設備融資和商業房地產貸款業務。 保富銀行的房地產融資項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型的房地產，現金管理服務包括最新的現金管理工具，如付款確認、帳戶對帳、遠端存款、快遞服務、商戶解決方 案和自動清算所系統（ACH）。

保富銀行位於2150 Town Square Place, Suite 150, Sugar Land, TX 77479-1567（糖城市政廳對面）。

貸款 休士頓 加州

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