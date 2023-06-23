恆豐銀行捐中華文化學院萬元

中華文化學院的校長、老師，學生及家長們 都感謝恆豐銀行。（中華文化學院提供）

中華文化學院是休士頓 最早的一家非盈利的中文學校，肩負傳承及發揚中華文化的使命，經過多年承先啟後的努力，如今這個相親相愛的大家庭擁有了自己的校舍，優良的師資，團結的家長會以及優秀的學生。

中華文化學院的校舍在10550 Westoffice Drive, Houston, 77042, 平日維護校舍的花費龐大。在疫情 前，學校大樓曾經多年租借給休士頓學區的特殊項目以及其他的私立學校，藉此付清了貸款 及校舍的維修費用。疫情過後，學校房客搬離，從此之後，中華文化學院就失去了房客的金源。而擁龐大的校舍中華文化學院只有在周六使用，所以目前中華文化學院正在尋找合適的學校來租用學校大樓。

近日學校14台冷氣之中有兩台失靈，由於機器老舊無法翻修，預估換新需要3萬2000美金。夏日炎炎迫在眉睫，學校的老師，家長，校友，董事會，以及僑社各方人士及朋友見到這種情形，都紛紛慷慨解囊，捐款幫助學校緊急脫離困境。

各方面的捐助踴躍，積少成多。然而杯水車薪，猶如遠水救不了近火。就在這個時候，好濟無私的恆豐銀行 (American First National Bank )及董事長吳文龍得知此事，當下就毫不猶豫地立即捐出了1萬美金，使得中華文化學院的緊急需求立馬達標。當聽到這個消息的時候，全校師生都歡欣鼓舞，振奮不已。