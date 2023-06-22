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4萬人球場丟冠軍戒 8歲男童撿到後歸還

編譯胡立宗／綜合報導
Reynaldo Muñoz遺漏的特製紀念冠軍戒，一對父子主動歸還。（取自ABC記者Jeff Ehling推特帳號）
Reynaldo Muñoz遺漏的特製紀念冠軍戒，一對父子主動歸還。（取自ABC記者Jeff Ehling推特帳號）

Reynaldo Muñoz在父親節當天在MLB太空人隊主場弄丟了一枚戒指，但是這可不是普通的戒指，而是在球場工作23年的Reynaldo Muñoz，於太空人隊2022年奪冠後的特製紀念冠軍戒。Reynaldo Muñoz當時以為，4萬573名滿場觀眾，任誰在廁所洗手台撿到冠軍紀念戒都不可能物歸原主。

但是意料不到的奇蹟發生了，發現者是名八歲的孩童Neymar Davalos，當天第一次進球場看太空人隊的比賽。他發現戒指後走向等待散場的爸爸，然後跟他說「爸，這是你的父親節禮物」。爸爸Ray Davalos沒放在心上，但第二天起床看到社交平台熱傳的「尋戒啟事」，父親這才驚覺，兒子撿到的可是人家的寶貝。

Ray Davalos跟兒子說了經過，然後告訴Neymar Davalos，「我們得還回去」。兒子不解地說，「但那是你的父親節禮物啊」，但父親問，「如果是耶穌，他會藏起來嗎？」最後兩人聯繫上Reynaldo Muñoz，並在20日把戒指還給他。

Reynaldo Muñoz當然也沒讓父子倆白跑一趟，送了一大袋的紀念T恤、搖頭公仔、球票兌換券，還有為Neymar Davalos特製的複製冠軍戒。

Reynaldo Muñoz受訪時說，他真的沒想過，隨手放在洗手台上的戒指還能找回來，他一度以為再也看不到它了，但這可是刻有他名字的紀念戒，謝謝父子倆做了對的事，這是他收過最好的父親節禮物了。

太空人隊2022年奪冠的特製紀念冠軍戒，上面刻有Muñoz。（取自Janie A...
太空人隊2022年奪冠的特製紀念冠軍戒，上面刻有Muñoz。（取自Janie Arredondo臉書帳號）

太空人 MLB

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