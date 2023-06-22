大學執行鵝鴨安樂死 惹議

爬蟲類救援組織（Reptile Rescue）在臉書上發布鵝鴨的訊息後，迅速在社群發酵。（取自Reptile Rescue臉書截圖）

位於威奇托瀑布市（Wichita Falls）的賽克斯湖（Sikes Lake）四週原本是鵝鴨遍地，最近的一個清晨卻寧靜安詳得出奇，一個動物權益組織在社群媒體 上發布視頻，指控政府單位趁夜撲殺鵝鴨，這段視頻引發熱議。

賽克斯湖位於中西州立大學（Midwestern State University）校園內，在過去錄下的視頻上，校園內不只是湖的旁邊有許多鵝鴨，連教室大樓與行政大樓旁每天也有成群的鵝鴨坐在地上休息，糞便把地面搞得很髒，湖水也總是臭氣四溢，因為這種衛生問題，很多市民不願意到校園來悠遊憩息。

但6月14日那天湖邊十分寧靜，只剩一對鵝和幾隻鴨子，讓前來的民眾相當驚訝，多數人對這個清新的景象相當喜歡，學校和市政府並沒有主動跟市民宣告發生了什麼事。但爬蟲類救援組織（Reptile Rescue）在臉書 上發布消息，指出學校前一晚大肆捕捉鵝鴨殺滅，雖然市民不見的喜歡鵝鴨群聚、骯髒發臭的景觀，但把這些動物處死仍然令他們不悅。

媒體向克雷縣（Clay County）的動物警官（game warden）胡德（Eddie Hood）詢問，胡德指出，這種鵝叫加拿大雁（Canadian Geese），是一種候鳥，但是當牠們飛到威奇托瀑布，發現這裡有水有草有魚蝦，便決定在此定居，不再春天向北飛、秋天向南飛，加上這裡沒有天敵，毫無限制的繁殖之後數目太多，最後不是毀滅了生存的環境，就是傳播疾病，都不是好的結果。

中西州立大學的蓋納（Julie Gaynor）19日終於代表學校發布書面聲明，指出學校在向美國農業部USDA徵詢後，遵照該部的指示在夜裡捕捉鵝鴨然後給牠們安樂死。

有些環保人士指出，地球的資源有限，人類無限制的繁殖也是類似的情況，中國原本是全球人口最多的國家，採行一胎政策曾引起國際韃伐，但沒有生育限制的印度 在今年4月超越中國，成為世界人口最多的國家，但到過印度的人都知道衛生條件之差，因此限制與不限制的爭議可能永遠得不到解答。