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颶風季節來臨 防災保險提前準備

編譯胡立宗／綜合報導
2017年8月哈維颶風造成淹水的景象。（美聯社）
2017年8月哈維颶風造成淹水的景象。（美聯社）

大休士頓地區正式進入颶風季快一個月了，雖然目前沒有颶風侵襲，但是到11月30日之前，民眾都應該做好防災準備。特別是檢視房屋保險是否有效，或是有沒有加保風災與淹水險，保險都需要30天的生效期，趁颶風還沒來之前趕緊加保正是關鍵。

在進入正題前，不妨先瞭解一下2023年會有多少颶風。國家氣象局（NWS）預期會有12至17個命名風暴，其中九個可能強化為颶風。國家海洋暨大氣管理局（NOAA）的界定下，陣風時速不超過38哩的稱為熱帶低壓，強風時速39至73哩的為熱帶風暴並加以命名，強風時速超過74哩則改稱颶風。

颶風來襲前，經常聽到颶風警示（hurricane watch）與颶風警報（hurricane warning），它們的差別何在？颶風警示在抵達前48小時就會由國家氣象局發布，但是變數仍多，包括可能轉向；警報則是抵達前36小時發布，意味著颶風將會登陸，家家戶戶都應該做好防備。

至於如何保護家園呢？除了自己就能做的加固窗戶，移開後院可能飛走的物品，並在電話簿內記下緊急聯絡人與防災單位的電話，最耗工程的還是屋頂加固，而且現在就應該開始施工了。

Institute for Business & Home Safety的資深氣象專家Sarah Dillingham指出，風災後申請保險理賠的90%都與屋頂有關，60%與屋頂破漏導致家中淹水有關，因此在颶風來臨前，先補好、加固屋瓦是減少災損的最重要一步。

另外，已經有住宅保險的人，最好檢查一下是否過期，以及是否有加保風災與淹水險。新的保單生效期限為30天，如果在這期間內發生災損，保險公司是可以不賠的，所以最好趁現在就趕快搞定保險。

颶風 保險 熱帶風暴

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