德州中部父子遭雷擊 一個月相繼離世

5月15日德州 中部韋科市（Waco）西北邊20哩郊區發生閃電擊中一對父子的事件，34歲的父親當場身亡，6歲的兒子在呼吸器上續命四個多星期後，於6月16日也去世，衛生官員呼籲民眾不可小看雷暴的殺傷力。

鮑格斯一家人住在威利米爾斯市（Valley Mills），5月15日那天馬修鮑格斯（Matthew Boggs）到校車停靠點去接兒子格雷森（Grayson Boggs），馬修牽著兒子的手一起走回家，當時正有一波雷雨風暴 通過該地區。兩人已經走上自家車道，馬上就可以入屋，這時出現一聲轟然巨響，兩人被閃電擊倒在地。

當天在包斯克縣警局（Bosque County Sheriff）的官方推特網頁上，局長韓德瑞克斯（Trace Hendricks）發文告知縣民：當警員奉派到達出事現場時，父子倆人都不省人事（unresponsive），父親已經斷氣，但兒子還有呼吸，那陣閃電似乎是直接打在父親身上。

根據男童家屬所發的訃聞，格雷森被閃電打傷以後始終沒有清醒過來，是接在一具呼吸器（ventilator）上續命，而且多次發生癲癇現象（seizures），醫院在家屬同意下於6月15日除掉呼吸器，當時格雷森可以自行呼吸，但他在次日去世。

另外，目前有一個強大高氣壓壟罩德州與墨西哥 ，許多地方出現破紀錄的高溫，19日(周一)德州在用電功率上打破6月紀錄，尖峰時是79304百萬瓦（megawatts），高於去年6月創下的76,718百萬瓦。但供電單位當時就預測，20日的用電功率又會創下新紀錄。

這種酷熱又潮溼的天氣會致人與動物於死，衛生單位呼籲民眾不要為省電而不開冷氣。供電單位20日呼籲民眾自願節電，以免出現供電不敷需求的問題，節電的方法包括：在安全的情況下把空調的控溫器向上提升一兩度、避免使用大型電器，把不使用的電器的插頭拔掉也可以省一點點電。