我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

德州中部父子遭雷擊 一個月相繼離世

編譯林思牧／綜合報導

5月15日德州中部韋科市（Waco）西北邊20哩郊區發生閃電擊中一對父子的事件，34歲的父親當場身亡，6歲的兒子在呼吸器上續命四個多星期後，於6月16日也去世，衛生官員呼籲民眾不可小看雷暴的殺傷力。

鮑格斯一家人住在威利米爾斯市（Valley Mills），5月15日那天馬修鮑格斯（Matthew Boggs）到校車停靠點去接兒子格雷森（Grayson Boggs），馬修牽著兒子的手一起走回家，當時正有一波雷雨風暴通過該地區。兩人已經走上自家車道，馬上就可以入屋，這時出現一聲轟然巨響，兩人被閃電擊倒在地。

當天在包斯克縣警局（Bosque County Sheriff）的官方推特網頁上，局長韓德瑞克斯（Trace Hendricks）發文告知縣民：當警員奉派到達出事現場時，父子倆人都不省人事（unresponsive），父親已經斷氣，但兒子還有呼吸，那陣閃電似乎是直接打在父親身上。

根據男童家屬所發的訃聞，格雷森被閃電打傷以後始終沒有清醒過來，是接在一具呼吸器（ventilator）上續命，而且多次發生癲癇現象（seizures），醫院在家屬同意下於6月15日除掉呼吸器，當時格雷森可以自行呼吸，但他在次日去世。

另外，目前有一個強大高氣壓壟罩德州與墨西哥，許多地方出現破紀錄的高溫，19日(周一)德州在用電功率上打破6月紀錄，尖峰時是79304百萬瓦（megawatts），高於去年6月創下的76,718百萬瓦。但供電單位當時就預測，20日的用電功率又會創下新紀錄。

這種酷熱又潮溼的天氣會致人與動物於死，衛生單位呼籲民眾不要為省電而不開冷氣。供電單位20日呼籲民眾自願節電，以免出現供電不敷需求的問題，節電的方法包括：在安全的情況下把空調的控溫器向上提升一兩度、避免使用大型電器，把不使用的電器的插頭拔掉也可以省一點點電。

德州 墨西哥 風暴

上一則

建築工喝水歇息 德州州長簽署新法廢除

下一則

美中經文會邀訪遼寧團 強化合作關係友善交流

延伸閱讀

芝警局睡滿德州偷渡客 市府研擬對策

芝警局睡滿德州偷渡客 市府研擬對策
州長簽署法案 公立學校圖書館 禁色情書上架

州長簽署法案 公立學校圖書館 禁色情書上架
愈來愈多加州人搬至德州

愈來愈多加州人搬至德州
新州男子被閃電擊中 員警搶救保命

新州男子被閃電擊中 員警搶救保命
加州搬至德州 外移持續增加

加州搬至德州 外移持續增加
防止濫用 德州取消紙製臨時車牌

防止濫用 德州取消紙製臨時車牌

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

2023-06-15 16:03
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火