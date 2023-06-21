我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

哈里斯縣 驗出西尼羅病毒蚊 今年首見

編譯陳盈霖／綜合報導
哈里斯縣今年第一起西尼羅病毒現蹤。（取材自Getty）
哈里斯縣今年第一起西尼羅病毒現蹤。（取材自Getty）

公共官員日前宣布，從哈里斯縣（Harris County）西南地區採集的蚊子樣本中，檢測出西尼羅病毒（West Nile virus）。他們確認取自郵遞區號77005的樣本，是今年出現第一起西尼羅病毒蹤跡。

休士頓紀事報報導，該縣蚊子和病媒控制部門16日晚間，對該區進行噴灑，包括西大學廣場（West University Place）一部分，貝萊爾大道（Bellaire Blvd.）和610號與69號州際公路接壤處。

該部門主管偉格蘭（Maximea Vigilant）在記者會上說，「提醒居民，夏季享受戶外活動的同時，要記住保護自己和家人免受疾病侵害與蚊子叮咬。」

根據哈里斯縣公共衛生局（Harris County Public Health Department），夏季蚊蟲最為活躍，通常在6月10月左右。在該地區存在的56種蚊子中，只有少數會傳播西尼羅、茲卡（Zika）、登革熱（Dengue）和屈公（Chikungunya）等病毒。

根據疾病控制和預防中心（CDC）稱，大多數感染西尼羅病毒者，甚至沒有注意自身健康變化。但一小部分人可能會出現發燒和其他類似流感症狀，如頭痛、身體疼痛、關節疼痛等。他們還可能出現嘔吐、腹瀉或皮疹。

此外，在極少數情況下，恐導致腦炎，與頸部僵硬、意識改變、肌肉無力、視力喪失等神經系統症狀。

由於蚊子在氣候變暖時成了一更大的問題，公共衛生官員建議居民清除家中積水、門窗上安裝紗窗，使用驅蚊劑，戶外穿長袖和長褲等。

檢測 肌肉 流感

上一則

南北卡商會喜迎杭州團 為建立友好城市打基礎

下一則

賓州貧富區 師資差異全美最大

延伸閱讀

MLB／5度獲單周MVP 大谷翔平追平鈴木一朗

MLB／5度獲單周MVP 大谷翔平追平鈴木一朗
美前印太司令：拜登4度說會保衛台灣 夠清晰了

美前印太司令：拜登4度說會保衛台灣 夠清晰了
39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普
傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書

傑克森李競選休士頓市長 哈里斯縣長伊達戈背書
英男出國前機位突被取消 「1原因」險遭禁飛10年

英男出國前機位突被取消 「1原因」險遭禁飛10年
地方選舉管理權遭限縮 哈里斯縣將提告德州

地方選舉管理權遭限縮 哈里斯縣將提告德州

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

2023-06-15 16:03
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火