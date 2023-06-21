哈里斯縣 驗出西尼羅病毒蚊 今年首見

哈里斯縣今年第一起西尼羅病毒現蹤。（取材自Getty）

公共官員日前宣布，從哈里斯縣（Harris County）西南地區採集的蚊子樣本中，檢測 出西尼羅病毒（West Nile virus）。他們確認取自郵遞區號77005的樣本，是今年出現第一起西尼羅病毒蹤跡。

休士頓紀事報報導，該縣蚊子和病媒控制部門16日晚間，對該區進行噴灑，包括西大學廣場（West University Place）一部分，貝萊爾大道（Bellaire Blvd.）和610號與69號州際公路接壤處。

該部門主管偉格蘭（Maximea Vigilant）在記者會上說，「提醒居民，夏季享受戶外活動的同時，要記住保護自己和家人免受疾病侵害與蚊子叮咬。」

根據哈里斯縣公共衛生局（Harris County Public Health Department），夏季蚊蟲最為活躍，通常在6月10月左右。在該地區存在的56種蚊子中，只有少數會傳播西尼羅、茲卡（Zika）、登革熱（Dengue）和屈公（Chikungunya）等病毒。

根據疾病控制和預防中心（CDC）稱，大多數感染西尼羅病毒者，甚至沒有注意自身健康變化。但一小部分人可能會出現發燒和其他類似流感 症狀，如頭痛、身體疼痛、關節疼痛等。他們還可能出現嘔吐、腹瀉或皮疹。

此外，在極少數情況下，恐導致腦炎，與頸部僵硬、意識改變、肌肉 無力、視力喪失等神經系統症狀。

由於蚊子在氣候變暖時成了一更大的問題，公共衛生官員建議居民清除家中積水、門窗上安裝紗窗，使用驅蚊劑，戶外穿長袖和長褲等。