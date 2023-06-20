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著名饒舌歌手「大笨蛋」 台上表演昏倒不治

編譯林思牧／綜合報導
休士頓市長特納在推特上表示商哀悼。（取自特納推特）
休士頓市長特納在推特上表示商哀悼。（取自特納推特）

休士頓東邊郊區的波芒市(Beaumont)，著名饒舌歌手「大笨蛋」(Big Pokey)在17日(周六)深夜於台上表演時突然昏倒，緊急送醫後於18日(周日)去世，享年僅46歲左右。

出生成長於休士頓的大笨蛋本名叫米爾頓鮑爾(Milton Powell)，他的出生年月日大眾並不確知，但網路上的資訊指出他出生於1977年。90年代他是Screwed Up Click樂團的一員，因為他又高又極肥胖，自己取了大笨蛋這個藝名，媒體表示他是嘻哈音樂(hip-hop)的開派宗師之一。

位於波芒市的「倒九酒吧」(Pour09 Bar)的東主是戴敏(Min Dai，音譯)，他指出當天晚上是為慶祝「六月節」(Juneteenth)特別邀請米爾頓鮑爾來現場表演，酒吧雇請波芒市警局的休班警員擔任警衛，大笨蛋在台上突然昏倒以後，警員馬上給他進行急救措施，接著消防隊派救護車把他送去醫院救治。

現場觀眾有人拍到當時的景況並把視頻放上社群媒體，大約11時50分米爾頓鮑爾在台上突然站立不住往後摔倒。波芒市警局發言人海莉莫洛(Haley Morrow)指出，911電話中心是在11時57分接到報案，急救人員幾分鐘內就到達出事地點。

鮑爾是美國娛樂界重量級的人物，休士頓市長透納(Sylvester Turner)在推特上發文悼念這位土生土長的休士頓人，透納指出，鮑爾稱自己是很低調的人(low key)，但他不管到哪裡都是那麼顯眼，是他把嘻哈音樂推捧成今天的盛大潮流，又很大力的提攜後進。當今最紅的嘻哈樂手之一是梅根希史塔里昂(Megan Thee Stallion)，她去年推出的唱片中有一首「南方皇族自由式」(Southside Royalty Freestyle)就是給米爾頓鮑爾的特寫，史塔里昂也是休士頓人。

鮑爾 休士頓 社群媒體

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