金屬保險箱衝上岸 科學家驚訝

德州大學海洋研究所米慎-阿蘭薩斯國家河口研究保護區團隊日前發現被沖上岸的金屬保險櫃。（Mission-Aransas Reserve）

休士頓紀事報報導，本月早些時受，圖內爾（Jace Tunnell）在德州 阿蘭薩斯港（Port Aransas）附近的墨西哥 海岸線沙灘上，發現一個神秘、上鎖的金屬保險 箱。

他是德州大學海洋研究所（University of Texas Marine Institute）米慎-阿蘭薩斯國家河口研究保護區（Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve）負責人，當時他認為自己和團隊可能中大獎。他每周會梳理海岸線，尋找擱淺的海龜、計算瀕危鳥類數量，並紀錄海洋哺乳動物等。「找到奇怪物品，只不過是工作中一項額外好處」他說。

在發現這個用密碼鎖鎖住的大型金屬保險櫃幾天後，圖內爾和團隊安全的將其從海灘上移走，試圖探究裡面的東西。「我們需兩人才能抬起這個保險櫃，我們使用撬棍、金屬打磨機和大錘」他說，他們花了約一個小時，打開那個箱子。

然而，與團隊希望的「現金、秘密檔案或金幣」大相徑庭，裡面的東西，是一袋五吋，用於冷凝的乾燥顆粒。

「真可惜，但在海灘上找到一個被沖上岸的保險櫃，實在太罕見與冒險」圖內爾說，「我猜它來自一艘沉船或颶風過後被毀的房子。」

他與團隊在其YouTube頻道@MissionAransasNERR紀錄整個開箱的過程。

幸運的是，團隊在本月的海灘調查中，還發現一些其他有趣的東西，包括「瓶中信」、鋼鐵俠絨毛玩具、罕見的Kemp海龜巢、蛋等。

每年，Mission-Aransas都會在Tony's Trash to Treasure拍賣會上，出售一些不尋常的海灘發現，以幫助Amos Rehabilitation Keep（ARK）籌募資金。