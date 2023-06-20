州長簽署法案 公立學校圖書館 禁色情書上架

德州州長艾伯特簽署禁止露骨色情書籍的法案。（取自KXAN）

德州 州長艾伯特12日簽署House Bill 900等多項法案。引發爭議的HB 900意在禁止公立學校 購入露骨色情（sexually explicit）刊物，且不得在圖書館內開放借閱。艾伯特聲稱他曾經看過「那些東西」，裡面的圖像連公開都不應該，「我根本不可能拿出來讓電視台拍」，更別提給小孩看了，「學校還是要回歸基本，教教科學、數學、閱讀能力就好」。

HB 900成為法律後，名稱為Restricting Explicit and Adult-Designated Educational Resources Act，或簡稱READER Act，起草人包括眾議員帕特森（Jared Patterson）在內。德州在2022年7月至12月間總共禁了438本書，帕特森選區的弗里斯科市（Frisco）正是禁掉最多書的地方。

不過，艾伯特口中「淫穢不堪」的書籍，是否該如他所說「從學校丟出去」，卻一直引發民間反彈。簽署當天，美國公民自由聯盟（ACLU）德州分會與Texas Freedom Network都發表聲明，譴責此法妨害學生認識LGBTQIA+、黑人、拉美裔的機會，同時該法對於露骨色情的定義模糊不清，只會導致所有與性向相關的書都被當色情書刊。

簽署後的記者會上，艾伯特除了強調READER Act的重要，還強調了其他法律對家長參與的重要性，未來包括學生是否要留級重讀，或是學習補助專案的撥款，都要有家長的參與。在READER Act的授權下，經過德州教育 董事會（State Board of Education）同意的圖書規範，全州的公立學校都得配合，並且德州教育廳（Texas Education Agency）每逢單數年都會審查乙次，因此第一次將在2025年執行。

不僅是公立學校圖書館受限，READER Act同樣規範書商，如果不配合規定將書籍分類，教育廳將會公布名單，不過艾伯特只說要書商負起責任，沒有說明到底如何負責。