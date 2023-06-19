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聯邦假日「六月節」 紀念美國終結奴隸制

編譯陳盈霖／綜合外電報導
六月節旗幟，中間星型圖案與美國國旗相同，代表非裔在全美50州都應受平等對待。（丕優中心網頁）
六月節旗幟，中間星型圖案與美國國旗相同，代表非裔在全美50州都應受平等對待。（丕優中心網頁）

「六月節國家獨立紀念日」（Juneteenth National Independence Day）是最新的聯邦假日，慶祝美國奴隸制終結；然州級政府在將其作為法定假日、紀念日等存在差異。

丕優研中心（Pew Research Center）指出，2020年，在警察殺害包括佛洛伊德（George Floyd）和泰勒（Breonna Taylor）等幾非裔人士後，全國各地舉行抗議活動，公眾對六月節認知有所提高。

2021年國會通過參議院口頭表決，眾議院以415票對14票投票結果，拜登總統（Joe Biden）於同年6月簽署立法，將每年6月19日定為國定假日。

根據丕優研究中心對各州人力資源網站分析，今年至少有28個州和哥倫比亞特區，在法律上承認六月節為公共假期，這意味著州政府機關不開、州府工作人員有薪休假。

自今年開始，加州僱員可選擇在6月19日休假來代替個人假期。在賓州，這一天被指定為「官方年度紀念日」（offical annual observance），州府管轄的州級僱員有一天帶薪休假。

六月節（Juneteenth）是June和nineteenth兩個字的組合，是為了紀念南北戰爭結束兩個多月後的這一天，也是亞伯拉罕林肯總統（Abraham Lincoln）發布「解放黑奴宣言」（Emancipation Proclamation）兩年多後，德州蓋維斯頓（Galveston）被奴役的美國非裔（Black Americans）得到自由的日子。

這個假期，也是11個官方聯邦假期之一，意味著聯邦雇員有帶薪休假，且郵局也休假，大多數聯邦辦公室在聯邦假日關閉，大多數銀行和交易美國政府債券的債券市場也關閉；股票市場則保持開放，大多數零售商和其他企業也是如此。

大多數將六月節定為公共假期的州，於2020年或之後將其添加至日曆中；然德州自1860年代以來，就在當地慶祝六月節，早已於1980年成為該州官方假日。

德州 債券 非裔

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