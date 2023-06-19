國民黨員餐敘 籲團結下架民進黨

中國國民黨美南支部甘幼蘋（右五）常委分發當選證書給各委員。（記者封昌明／攝影）

休士頓 中山學術研究學會於6月17日在雅苑宴會廳，舉行中國國民黨 黨員聯誼餐敘，會中多位黨員就國內選情嚴峻發表看法，會員們也就返台投票的相關事宜提出疑問，都獲得主辦單位的答覆，單位提供豐富的菜餚及小龍蝦給會員，約有90位黨員及眷屬參加場面相當熱鬧。

會中除了評議委員林國煌、王敦正、黃泰生、甘幼蘋及舊金山總支部唐心琴常委分別致詞，呼籲大家團結一致共同為黨政的輪替及下架民進黨而努力外，更希望大家能支持國民黨總統候選人侯友宜 ，出錢、出力更出選票。

休士頓中山學術研究學會會長、中國國國民黨休士頓分部常務委員張錦娟在致詞中提到，中華民國2024年總統大選在即，此次選戰關係到居住在自由寶島台灣，未來每一個人的幸福快樂，戰爭或和平，善良與邪惡對抗，破壞與重建，國庫是否繼續慘遭掏空，後代子子孫孫是否承擔巨額債留子孫曠世痛苦，每一個人都不能也不該置身事外。讓我們藍營的好朋友們、同志們團結在一起，支持國民黨唯一總統候選人侯友宜，贏得2024年的總統立委大選。

隨後美南支部常委甘幼蘋轉發分部委員當選證書給王秀姿、張連佑、胡小蓮、張玲秋、張錦娟、郭蓓麗、陳煥澤、陳同亭及邵韋勳。並介紹新任委員中囊括了老、中、青三代，老幹新支並重，對未來國民黨充滿期待。

會中張錦娟也報告將於7月22日下午一時在雅苑，會舉行總統候選人侯友宜後援會成立大會，希望所有泛藍的好朋友們能撥冗踴躍參加。