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叔過世3天住家遭洗劫 姪女協尋竊嫌

編譯林思牧／綜合報導

休士頓的「高地區」(the Heights)一位新居民，6月上旬突然因為心臟病猝發去世，他在休士頓地區沒有親人，等他的姪女大約一個星期後過來整理遺物時，發現值錢的東西都已經被人偷走。由於市警局沒有重視亡者親友的報案，他的姪女向KTRK電視台公布相當清楚的錄像，希望民眾指認竊嫌。

傑瑞米雷尼(Jeremy Heith Rainey)不久之前才搬到高地區的這棟平房，他姪女麥德琳培瑞茲(Madilynn Perez)拿出幾張叔叔的照片，他英俊的外表跟喬治庫魯尼有幾分相似。麥德琳指出叔叔是個和藹可親的人，可惜兩人相距很遠，當她接到叔叔去世的消息後，跟家人安排一個星期後來休士頓處理後事。

麥德琳指出，當他們到達叔叔的房子時，發現屋裡一片凌亂，連電視機也不見了，到後院的儲物間去查看，門已被人打開，割草機、工具箱都不見了。當他們查驗監控影像時，發現叔叔過世三天之後，有一對穿著長相都很體面的男女，在天黑以後開了一輛皮卡停上車道，他們在屋裡和儲物間前後待了好幾個小時，把櫃子和抽屜打開翻找東西。

休士頓市警局表示，該局的財產與財務犯罪小組(property and financial crimes division)正在調查本案。麥德琳指出，叔叔一去世那兩人就知道屋裡沒人，好整以暇的慢慢檢視各個抽屜和櫥櫃，據此判斷應該是叔叔認識的人。由於麥德琳過去沒來過這裡，她也不確定究竟有那些東西遭竊，像現金或鑽石珠寶都不占地方，竊賊很輕易的就可以放進口袋。

由於電視台公布的嫌犯錄像相當清晰，預期應該很快會知道那對男女是誰，但這並不代表那兩人一定是小偷，他們可能真的是傑瑞米的朋友，如果他們告訴警方是傑瑞米叫他們來幫忙處理遺物，那麼本案還真的很難釐清。

休士頓 心臟病

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