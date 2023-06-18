產業稅搞不定 艾伯特4天否決31法案

德州州長艾伯特（Greg Abbott）四天內否決31項法案。（美聯社）

在州參眾議會並未就產業稅（property taxes）達成妥協的情況下，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）在截至16日的四天內，否決31項法案，凸顯他與副州長派翠克（Dan Patrick）的意見分歧。

休士頓紀事報報導，在14日議會舉行的法案簽署儀式上，艾伯特提出否決他尚未簽署，數百項法案中大部分法案的可能性。由於立法人員在產業稅上出現僵局，艾伯特表示他「無法確保簽署所有未簽署的法案。」

兩黨16日，均對艾伯特否決表示遺憾。

德州參議員 金菲爾（Phil King）在聲明中，對艾伯特否決SB 267法案表示非常失望。該法是對2022年烏瓦德（Uvalde）校園槍案事件的執法回應。

德州參議員艾克哈特（Sarah Eckhardt）也對艾伯特否決她擬議SB 361法案表示憤慨。該法允許教師在評估審查委員會任職。她推文稱「此項和其他好的立法，正成為政府與副州長之間政治分歧的犧牲品。」

過去四天，州長取消由參議員貝當古（Paul Bettencourt）起草或支持的四項法案，他是參議會產業稅專家。

艾伯特在公告中寫到「只有產業稅減免通過後，才能在未來的特別會議上，重新考慮這些法案。」

艾伯特此項決議，近一步惹怒派翠克，他一直堅持捍衛參議會產業稅減免版本。自特別會議於5月29日開始以來，參眾議會一直就產業稅減免版本存在分歧。

艾伯特呼籲立法者關注一種被稱為壓縮的方法，即向學區 提供德州資金，幫助降低產業稅率。但參議會仍堅持增加宅基地豁免，這是房屋估價中，免除產業稅的一部分。至16日下午，艾伯特共否決31項法案，但仍低於2018年的58項，2017年51項和2015年44項。