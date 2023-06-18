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中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

灌漿大卡車觸電爆炸 理查森市大停電

編譯林思牧／綜合報導

位於達拉斯北邊的理查森市（Richardson），14日一輛水泥灌漿大卡車在75號高速公路旁邊施工時碰到高壓電線起火，消防車到場準備灌救的時候，大卡車的油箱發生大爆炸，空中的直升機拍到這個震撼的場面，所幸連大卡車的司機沒有受傷。

理查森市就在布蘭諾市（Plano）南邊幾哩，也是有許多華裔定居的地點。警方表示，這輛水泥灌漿大卡車當時在75號高速公路旁邊，它的灌漿臂有好幾層樓高，執行灌漿之前原本應該申請把路面上方的高壓電停止供電一段時間，但工程單位並沒有這樣做，操作員把水泥灌在地基設定的區域，地面上的工人把水泥鋪平。

灌漿已近結束時，灌漿臂碰到高壓電線引起裝備起火燃燒，操作員隨即離開操作艙並打電話求救，消防隊到達後電線還沒有斷電，如果噴水救火會導致消防員觸電。消防隊正在與Oncor電力公司聯繫時火勢越燒越大，媒體聞訊派來的直升機在空中拍到大卡車油箱爆炸的震撼場面。

這宗意外事件造成附近1200戶住家與商店停電，Oncor電力公司的人員幾小時之內就把損害修復，不幸之中的大幸是沒有任何人受傷，只可惜一部好好的灌漿大卡車被燒成灰燼。

另外，達拉斯消防局位於奧德利亞路（Audelia Road）的分局，12日（周一）上午8時16分一名男子走進來求救，這人被開槍擊中受重傷，消防員給他急救後把他送醫。消防隊把事件報告給警方，警方發現這名男子上班途中在消防分局附近與另一名駕駛人開槍互射，另一人似乎沒有中彈，警方正在深入調查，本案情節相當離奇，兩名槍手都可能觸法。

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