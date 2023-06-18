我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

新建住宅許可發放 休士頓冠全美

編譯胡立宗、林思牧／綜合報導
休士頓房市依然熱絡。（本報資料照片）
休士頓房市依然熱絡。（本報資料照片）

企業Chamber of Commerce對全美各地的調查顯示，2023年至今的新建住宅許可發放總數，休士頓為全美第一，顯示大休士頓過去十年的房市榮景仍將繼續。

同時，大休士頓的住宅需求來自人口大量增加所形成的剛性基礎，因此雖然與去年同期相比，許可數已經少了20%，但整體來說，休士頓地區對住房的需求仍在持續增加。

報告指出，房市雖然面臨一些負面挑戰，例如銷售物件不足、房貸利率過高等等，但是回應剛性需求的新建案仍然很多，正如同其他部分城市所出現的新建案大增現象。

休士頓今年至今的獨棟屋新建許可為1萬5400件，居全美第一。多戶住宅的許可，總數雖然低於紐約市、達拉斯－福和市（Dallas-Fort Worth），但仍有7671件許可。

另外，根據新公布的報告，2023年休士頓是全美國新屋營建率（new home construction rate）最高的城市。報告的主筆人表示，因為休士頓人口的快速增長，住屋缺乏的情況嚴重，雖然過去一年多利率大漲、供應鏈問題重重，給建商增加了許多障礙，新屋許可證數量其實比2022年少了20%，但休士頓仍然位居全國第一。

休士頓 利率 紐約市

上一則

塔科馬「經濟拮据」屋主比率 華州最高

下一則

西雅圖「全國亞太老齡化中心」 教耆英學電腦

延伸閱讀

休士頓烏龍報案 女屍竟是性愛娃娃

休士頓烏龍報案 女屍竟是性愛娃娃
休士頓獵人溪寓所開價6500萬 打破德州紀錄

休士頓獵人溪寓所開價6500萬 打破德州紀錄
休士頓北郊發現「女屍」 查證後發現是性愛娃娃

休士頓北郊發現「女屍」 查證後發現是性愛娃娃
休士頓台商會年會 歡送羅復文

休士頓台商會年會 歡送羅復文
大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬
大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35
罹癌家庭在面對親友的疾病之外，經濟也成為一大負擔。（unsplash截圖 ）

抗癌治療費用高 省錢有4招

2023-06-10 02:12
伊州州長普立茲克簽署禁止禁書法令，規定州府不得向未遵守「圖書館權利法案」的圖書館或公校撥款。(美聯社)

州長簽法案 伊利諾成為全美首個禁止「禁書」州

2023-06-12 11:26

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂