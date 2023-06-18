新建住宅許可發放 休士頓冠全美

休士頓房市依然熱絡。（本報資料照片）

企業Chamber of Commerce對全美各地的調查顯示，2023年至今的新建住宅許可發放總數，休士頓 為全美第一，顯示大休士頓過去十年的房市榮景仍將繼續。

同時，大休士頓的住宅需求來自人口大量增加所形成的剛性基礎，因此雖然與去年同期相比，許可數已經少了20%，但整體來說，休士頓地區對住房的需求仍在持續增加。

報告指出，房市雖然面臨一些負面挑戰，例如銷售物件不足、房貸利率 過高等等，但是回應剛性需求的新建案仍然很多，正如同其他部分城市所出現的新建案大增現象。

休士頓今年至今的獨棟屋新建許可為1萬5400件，居全美第一。多戶住宅的許可，總數雖然低於紐約市 、達拉斯－福和市（Dallas-Fort Worth），但仍有7671件許可。

另外，根據新公布的報告，2023年休士頓是全美國新屋營建率（new home construction rate）最高的城市。報告的主筆人表示，因為休士頓人口的快速增長，住屋缺乏的情況嚴重，雖然過去一年多利率大漲、供應鏈問題重重，給建商增加了許多障礙，新屋許可證數量其實比2022年少了20%，但休士頓仍然位居全國第一。