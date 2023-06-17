阿州選區重畫 有色人種投票權勝利

墨美裔法律辯護及教育基金（Mexican American Legal Defense and Educational Fund ，MALDEF）主席及總顧問（General Counsel）Thomas A Saenz。（視頻截圖）

最高法院6月8日判決阿拉巴馬州 國會選區畫分違反黑人選民權利，應建立第二個黑人占多數的國會選區。該決議被認為是有色人種爭取選舉權的重大勝利，對於亞裔族群來說也將會有影響。

少數族裔媒體中心（EMS）16日舉辦線上會議，邀請民權專家討論高院這一決議的影響力。

這一案件被稱為「Allen v. Milligan」，是阿拉巴馬州非裔 選民狀告該州國會選區畫分不公的案件。根據統計，阿拉巴馬州人口當中，約27%是非洲裔，平均每四人中就有一人，不過重新畫分選區後，這些非裔過於集中在一個選區中，其他選區則被稀釋，造成七個國會選區中僅有一個為非裔選民為多數的選區。

在8日的裁決中，首席大法官羅伯茲（John Roberts）、保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）表決時與自由派大法官站在同一陣線，以5比4認定阿拉巴馬州選區畫分違反「投票 權利法」第二章（Section 2）的內容，該節禁止選舉中，基於種族拒絕或削減投票權的做法，法院勒令該州再多建立一個非裔選民占多數的國會選區。

在16日的EMS討論會上，墨美裔法律辯護及教育基金（Mexican American Legal Defense and Educational Fund ，MALDEF）主席及總顧問（General Counsel）Thomas A Saenz介紹說，最高院的這一判決對於有色人種爭取投票權是有重大意義的。

這一判例也可能會影響未來相關爭取投票權益的案件。不過這一勝利的判決並不代表可以不再繼續爭取投票權益。例如該案並沒有涉及重畫選區中的立法特權，即立法人員在閉門討論選區規畫時，可以不對外透露討論內容，也可以不公開相關證據。

阿拉巴馬州前進組織（Alabama Forward）執行主任Evan Milligan是「Allen v. Milligan」案的原告之一。他說，最高院宣判公布時他正在德國講學，聽到勝利的消息有點不敢相信，「我身懷感恩之心。」該案件的勝利會激勵民眾相信民主和自由，很感激支持他的家人、朋友和社區。接下來將繼續關注全美及地方範圍的選區畫分不公情況，為民眾爭取權利。

美國原住民權利基金會（Native American Rights Fund，NARF）律師Jacqueline De Leon介紹說，「Allen v. Milligan」的勝利對於該組織來說是一種安慰。過去十年間，相關案件的判決結果令人沮喪，這次案件獲勝是意料之外的驚喜。她說，在過去幾年中，原住民選舉權被稀釋的情況很多，希望該案件能夠激勵原住民關注投票選被稀釋的問題及被歧視的問題。