反對聯盟集結 阻擋克魯茲連任

德州的聯邦參議員克魯茲連任之路再遇挑戰。（美聯社）

聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）正要尋求第三次當選，但是一個行動委員會（PAC）反克魯茲聯盟（Lose Cruz）卻在14日正式宣布成立，且在先前已經募到百萬元以上的資金，號稱只要能拉克魯茲下台，不論左中右誰都好。

克魯茲正計畫2024年的連任之路，但在政治策士Sean Haynes領銜下，「拉克魯茲下台」（Lose Cruz）運動卻打算拉下克魯茲，並且資金幾乎都來自德州 本地，已破百萬元門檻，政治實力恐難小覷。時代雜誌（TIME）報導，「拉克魯茲下台」運動背後的支持者之一是剛成立的Sensible Americans PAC。

民主黨 策士、「拉克魯茲下台」Lose Cruz資深顧問Sawyer Hackett表示，克魯茲的第三次當選之路特別難行，他一周主持三個節目，談的都是德州人不關心的話題，沒有人認為他在做該做的工作，到頭來，克魯茲是團結民主黨、獨立選民、共和黨人聯合反對他的最大推手。

民主黨籍的聯邦眾議員歐瑞德（Colin Allred）已經表態要與克魯茲一較高下，德州參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）也準備上陣。對此，克魯茲陣營一邊說「拉克魯茲下台」是幫歐瑞德的，一邊說歐瑞德是極端左派，德州人根本不把他當回事。

不過，「拉克魯茲下台」發言人仍然告訴德州論壇報，不論下次選舉是誰要挑戰克魯茲，本政團都會竭力營造大團結局勢對抗克魯茲，因為他危險的極端立場、早就不受歡迎的政治立場，以及不良紀錄的持續傷害，已經讓德州選民失望透頂。