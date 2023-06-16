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以為是狐猴 女救蓬尾浣熊 險被攻擊

編譯胡立宗／綜合報導
德州女子Miss U上周救下的蓬尾浣熊。（聖安東尼奧動物保護局提供）
德州女子Miss U上周救下的蓬尾浣熊。（聖安東尼奧動物保護局提供）

德州聖安東尼奧的女子Miss U上周在返家路上發現一隻受傷動物，她原以為是隻美洲罕見的狐猴（lemur），但救的其實是德州土生土長的蓬尾浣熊（ringtail），而且這隻浣熊被女子的行動激怒差點出手傷人，還好聖安東尼奧動物保護局（Animal Care Services）及時趕到，才讓女子免於「罕見威脅」。

狐猴原生於非洲馬達加斯加島，多種分支已經瀕危，且屬於日行動物、個性溫和。但德州土生土長的蓬尾浣熊是夜行動物，不喜歡與人接近，女子動手以毛巾包覆牠的行為才會引發牠的自衛行為。還好女子趕緊撥打311電話求援，動保局人員趕到後才將浣熊「逮捕」，現在安置於動保組織Wildlife Rescue and Rehabilitation,。

動物保護局呼籲，雖然他們樂見人們都有愛護動物的心，但是如果分不清楚動物類別反而可能惹上麻煩，因此碰到需要救援的動物時，還是撥打311才能避免意外受傷。德州理工（Texas Tech）指出，德州當地的浣熊一族雖然乍看很像狐猴，但是個性與行為模式大不相同，特別是後肢可以180度轉向，因此可以很快地上下移動。

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