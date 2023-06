年輕警員疑涉家暴 開槍把妻打成重傷

休士頓 市警局一名印度裔年輕警員,12日(周一)凌晨用長槍將自己的妻子射成重傷,他說他是朝入侵歹徒開槍時妻子闖入彈道,他的妻子也說是意外事件,但市警局初步調查後認為是嚴重家暴,立即將這名警察 停職查辦,費納局長(Chief Troy Finner)13日特別召開記者會向民眾說明警方的態度。

警局公布的資訊指出,位於休士頓西北區克雷路(Clay Road)10300路段的威斯特利公寓(Westerly Apartments)周一凌晨不到1時的時候發生槍擊 案,打電話的男子說他和妻子一起回到家的時候,發現他們單位的門是開著的,他拿出長槍搜尋時,突然看到入侵者遂向那人開槍,但他的妻子在彈道上被子彈擊中臉部。

市警局表示,報案的人沒有說明是什麼樣的入侵者。警察到達公寓時,發現自稱開槍的人是市警局的31歲警員喬督瑞(Galib Waheed Chowdhury),他的30歲妻子的臉和手受傷,她可能是伸手擋子彈而被子彈傷及手部。警察召請救護車把警員的妻子送到醫院動手術,她的眼睛受傷,臉頰骨、右掌骨和右手指有多處骨裂,女子向醫療人員表示開槍的是她丈夫,但那是一場意外事件。

根據公寓區的錄像,警方發現夫妻兩人並不是一起到家,喬督瑞警員是在11時50分回到公寓,他的妻子是12時27分才到達。調查人員取得女子同意後查看她的手機短訊,她和丈夫在槍擊事件之前有多次短訊對話,應該是喬督瑞警員回到家以後沒看到妻子,發短訊向她質問。

喬督瑞警員憤怒的回短訊說:「哇,好一個狗屎老婆。」接著又說:「接電話。」隨後又說:「我必須知道估計到家的時間。」(I need to know ETA.)。警察看到客廳的沙發上有一堆還掛著衣架的新衣服和一具行李箱,認為喬督瑞警員對妻子深夜還在外面不回家深感不滿,等她到家時開槍向她射擊。

局長費納指出,警員宣誓保護人民,但這位警察卻向自己的家人施暴,警方會對他提控,喬督瑞已被停職,如果調查發現他確實是施暴後還想說謊抵賴,局長有權將他開除。