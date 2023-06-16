休士頓台商會年會 歡送羅復文

徐世鋼（右六）代表台商會致贈紀念品給羅復文（右五）祝他一帆風順，步步高升。（記者封昌明／攝影）

休士頓 台灣商會2023年年會暨歡送駐休士頓台北經文處處長羅復文榮調回台晚會，6月10日在僑教中心大禮堂熱鬧登場，台商會新任會長徐世鋼代表全體理事致贈羅復文一尊帆船造型感謝獎座，表彰任內為台灣人社區所做的貢獻，場面盛大。

羅復文讚揚台商會全體會員在他任內全力支持中華民國政府所推行的的各項活動，他表示感謝，並回顧三年任處任內，所主辦的活動，僑民反應熱烈，讓他感觸良多。

任期有一半時間在疫情期間度過，羅復文感謝僑胞及台商朋友的支持，具體行動包括休士頓成立兩家台資銀行所開設的分行，如第一銀行及合作金庫等。也舉辦了兩次半導體論壇，讓台美之間半導體的人才得以交流，這是該館開館以來的創舉。

同時為方便僑民往返台美兩地，羅復文特別與長榮 航空高層協調，希望不久的將來，長榮航空將增加往返休士頓的航班已獲得相關單的正面應，另一家星宇航空也可望開通達拉斯航線。

遠在佛羅里達州的台灣貿易中心在全處同仁不斷的努力下，即將達拉斯開設分館，德州 政府相關單位也通過預算，準備在台灣開設德州駐台貿易辦事處，凡此總總，羅復文強調這些都是在僑胞的支持下完成的，他致上萬分的謝意，他相信未來的新任處長將繼續努力。